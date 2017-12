Mass Effect 2 - test grafických kariet. Ktorú budete potrebovať pre plynulý chod?

1. feb 2010 o 19:55 Ján Kordoš

Z výsledkov testov vyplýva, že na plynulý chod bez zapnutého anti-aliasingu vám postačí Radeon HD 3870 alebo GeForce 8800 GT. Po znížení úrovne detailov hru rozbeháte taktiež na staršom Radeone X1950, no GeForce 7900 GTX už nestíhala. Ak hráte v rozlíšení 1280 x 1024 so zapnutým 4x MSAA a 16:1 AF, musíte mať vo svojom miláčikovi minimálne GeForce GTS 250 alebo Radeon HD 4870. Pre rozlíšenie 1680 x 1050 je to GeForce GTX 260 alebo Radeon HD 4890 a pre 1920 x 1200 je samozrejme nutné mať trochu lepšiu výbavu, GeForce GTX 285 alebo Radeon HD 5850.

Znižovaním detailov, multi-sample anti-aliasingu a anisotropického filtrovania však dosiahnete plynulý chod aj na slabších strojoch. Mass Effect 2 bežiaci na Unreal Engine 3 vyzerá oproti predchodcovi výrazne lepšie, vyžiadal si však aj daň v podobe vyšších HW nárokov.

Zdroj: PC GamesHardware