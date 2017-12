Februárové lahôdky z herného sveta

Februárová ponuka hier je už o čosi viac bohatšia a druhý mesiac roku 2010 sa na pulty obchodov dostane viacero zaujímavých projektov než v práve skončenom mesiaci.

1. feb 2010 o 16:00 Ján Kordoš

Zlé vykročenie do nového roka to nebolo, no rozhodne bude lepšie a lepšie. Odkladané projekty z konca minulého roku sa pomaly začínajú ukazovať ako huby po daždi.

Nebude to síce niekoľko desiatok projektov, no rozhodne je čo hrať. Veď Mass Effect 2 len pár dní dozadu a to sa chystá niekoľko ďalších „veľkých“ titulov. Voľný čas pri treskúcej zime za oknami sa bude dať rozhodne stráviť aj pred obrazovkami. Síce možno niektorí budeme prepínať na športové kanály a sledovať jedným očkom snaženie našich športovcov vo Vancouveri, čas na hry si nájdeme. Čo nám teda február v hernom svete ponúkne?

5. február

Dante’s Inferno

(Xbox 360, Playstation 3, Playstation Portable)

Krvavá prechádzka peklom nás v hrateľnej verzii upútala. Základná myšlienka hry je síce prostá, avšak nič to nemení na príťažlivej hrateľnosti. Arkádové ničenie desiatok protivníkov síce nemusí niektorých hráčov lákať, avšak v prípade putovania Danteho to zábava bola. Treba si však počkať na plnú verziu, ktorá napovie, či sa náhodou k slovu nedostane aj monotónnosť. Nedávno sme vám hru predstavili v preview, takže sami dobre viete, čo vás čaká. Napriek tomu, že ide o krvavý a násilný kúsok, berieme to ako klad: vývojári sa rozhodli vytvoriť virtuálne peklo, nerobili žiadne ústupky a niektoré lokácie sú skutočne nepríjemné. Zároveň však pôsobivé z hľadiska atmosféry. S literárnym dielom od Alighieriho nebude mať Dante’s Inferno príliš mnoho spoločného, rozhodne sme to však ani nečakali. Berie si základnú myšlienku a možno vás hra prinúti obzrieť sa po tomto predlohe.

video //www.sme.sk/vp/11155/

MX vs. ATV Reflex

(Xbox 360, Playstation 3, Playstation Portable, Nintendo DS)

Pomerne nenápadný projekt, avšak nič to nemení na jeho ambíciách, ktoré má nemalé. Základná myšlienka terénneho jazdenia s motorkami, štvorkolkami alebo buginami je síce stará niekoľko rokov, ale adrenalínové jazdenie máme radi. Po podarenom Pure a trochu prázdnom Fuel tak dostaneme poriadnu dávku rýchlych pretekov, v ktorých bude čas i na predvádzanie akrobatických trikov. Hra skúseného hráča neprekvapí, avšak pri správnej hrateľnosti by potešiť rozhodne mohla. Pre lepší pocit z jazdy vývojári prišli so špeciálnym modelom ovládania, pri ktorom pravou analógovou páčkou ovládame pohyb samotného jazdca – vynikne to hlavne pri jazdení na motorkách a štvorkolkách, ktoré v hre dominujú.

video //www.sme.sk/vp/9614/

Silent Hill: Shattered Memories

(Playstation 2, Playstation Portable, Nintendo Wii)

Povedzme si to úprimne: každá ďalšia hra z univerza hororového Silent Hillu je čoraz slabšia a slabšia. Rôzne odbočky od pôvodnej série a vlastne ani posledný diel Homecoming príliš mnoho fanúšikov série o svojej kvalite nepresvedčil. Konami dáva voľné ruky anglickým a americkým vývojárom. Remake prvého dielu s podtitulom Shattered Memories má pod palcom britský Climax. Zdá sa, akoby sa celá séria už nemala kam posúvať. Shattered Memories je totiž plánované primárne pre Nintendo Wii. Možno nie práve najlepší krok, keďže „dospelé hry“ na túto platformu sa takmer vôbec nepredávajú. Ide o posledný diel, pre ktorý skomponoval hudbu Akira Yamaoka, vzdávame mu týmto hold: minimálne hudba bude podarená.

video //www.sme.sk/vp/13079/

Star Trek: Online

(PC)

Je to jednoduché. Ktorá hra pre PC zarába mesačne milióny svojim tvorcom? Ktorá značka je nesmierne obľúbená (nielen) medzi hráčmi? Dajte si dokopy odpovede a univerzum Star Treku v MMO žánri patrí medzi nádejné projekty. Fenomén World of Warcraft a nekonečného vesmíru Star Treku je dostatočným lákadlom. Ak nebudeme rátať Eve Online, je v žánri vesmírnych online projektov pomerne veľká diera, zatiaľ čo fantasy máme na každom kroku. Nielenže budeme putovať medzi galaxiami a zlepšovať si vlastný koráb, ale dostaneme do rúk aj hrdinu začneme odhaľovať tajomstvá neznámych planét. Vynikajúca zábava pre jedného hráča? To určite áno, ale v Star Trek: Online sa stretnú tisícky priaznivcov.

video //www.sme.sk/vp/12608/

9. február

Bioshock 2: Sea of Dreams

(PC, Xbox 360, Playstation 3)

Pred viac než dvomi rokmi sme sa po prvýkrát pozreli do podmorského sveta Rapture. Utopisticky budovaná spoločnosť v izolovanom prostredí doplatila na ľudskú chamtivosť a šialenosť. Aj napriek tomu, že išlo o akčnú hru, užívali sme si každý moment. Atmosféra bola nesmierne pôsobivá a na pokračovanie tak pozeráme mierne skepticky. Návrat do známeho prostredia samozrejme nemusí dopadnúť zle, avšak podľa vývojárov z 2K Marin sa nemáme čoho obávať. Tentoraz sa prevtelíme do kože Big Daddyho, ochrancu malých dievčatiek získavajúcich látku Adam, ktorá nám dodá špeciálne schopnosti. Niekoľko rokov po prvej katastrofe sa znovu vyberieme do Rapture (tentoraz sa poprechádzame aj v samotnom oceáne), kde nás čakajú Veľké sestry – a priateľsky sa na nás práve neusmievajú. Pribudne multiplayer so zaujímavými hernými módmi. Ten nám príliš nechýbal, postačí, ak si hra udrží pôsobivú atmosféru. Viac informácií o hre nájdete v našom preview.

video //www.sme.sk/vp/9557/

15. február

Posel Smrti 2

(PC)

Aspoň jeden zástupca zo žánru adventúr – a dokonca zo susedného Česka. Ak si pamätáte na prvý diel, istotne sa potešíte pokračovaniu, ktoré sa odohráva 12 rokov po pôvodnom dobrodružstve. Hlavný hrdina Darren Solitary vyšetruje podivné nehody, ktoré sa dejú začnú diať okolo príťažlivej Angeliny. Postupne sa dej presunie do Willow Creek, pochmúrneho mesta, ktoré je známe hráčom prvého dielu. Klasickej point and click adventúre nebude chýbať napätie. Veľmi sa tešíme aj na staromódne spracovanie formou dvojrozmerných pozadí s 3D postavami. Prvý diel patril medzi kvalitné projekty a panstvo Black Mirror v sebe ukrýva istotne ďalšie nepríjemné tajomstvo. Hra už mala byť na trhu, český dabing však mierne posunul dátum vydania.

19. február

Aliens vs. Predator

(PC, Xbox 360, Playstation 3)

Posledný projekt Rebellionu, Rogue Warrior, nedopadol najlepšie. Vlastne môžeme hovoriť o totálnom hernom odpadne, ale nie minulosťou je človek živý, treba sa pozerať smerom dopredu. Nebudeme si klamať, o Aliens vs. Predator máme mierne obavy. Skvelý akčný projekt pred viac než 10 rokmi dokázal strhnúť mnoho hráčov, ktorí si užívali hranie za tri rozdielne postavy: vesmírneho mariňáka, slizkého votrelca a krvavého predátora. Koncept troch odlišných spôsobov boja osviežil hrateľnosť a ponúkol príjemnú zmenu. Teraz už len dúfame, že pôvodná myšlienka nebude ohlodaná na kosť (ako v prípade Rogue Warrior) a pri hraní za mariňáka sa budeme skutočne báť, pri lození po stenách (a plafóne) za votrelca si vychutnáme rýchlosť a nečakané výpady a samozrejme radi využijeme predátorove funkcie ako neviditeľnosť či obrovské zrýchlenie, skoky a podobne.

video //www.sme.sk/vp/12339/

23. február

Napoleon: Total War

(PC)

Betaverziu sme si zahrali, priniesli sme vám dojmy z hrania a sami sa tentoraz musíte rozhodnúť, či mierne odlišný model hrania bude vyhovovať práve vašim strategickým chúťkam. Všetko sa bude točiť okolo francúzskeho velikána, ktorý sa preslávil ako víťazným ťažením naprieč Európou a severnou Afrikou, tak i svojim pádom. Stratégovia si budú môcť prejsť celým jeho vojenským ťažením, bojovať v jeho mene i proti nemu. Medzi novinky patrí potreba postupného zásobovania (ťahy sú obmedzené na dobu dvoch týždňov a nie pol roka ako v poslednom Total War) alebo velitelia na bojisku ovplyvňujúci morálku armády. Strategických hier už príliš mnoho nevychádza a séria Total War patrí stále medzi tie najlepšie, konzolami nedotknutý klenot.

26. február

Heavy Rain

(Playstation 3)

Interaktívny film? Pri hraní Heavy Rain začnete i vy premýšľať nad tým, kam vlastne tento psychologický triler, dobrodružnú adventúru, akčnú detektívku, jednoducho skvelý príbeh, zaradiť. Masový vrah detí je brutálna téma a Heavy Rain ju spracúva až neuveriteľne emocionálne: štyria hlavní hrdinovia, bohaté možnosti ovplyvňovania deja, skvelá kamera a strih, pôsobivá atmosféra, jednoduché ovládanie. Hranie Heavy Rain je iné – vlastne ho niekedy môžeme považovať za bežné, pripomínajúce skutočný život. Lenže keď sa začne niečo diať, sami zistíte, že prosté momenty totálne odcudzené hollywoodskou komerciou a pozlátkom dokážu pri Heavy Rain totálne zasadiť do kresla. Heavy Rain si užijete, už teraz nám to verte. Neopísateľný zážitok vychádza exkluzívne pre Playstation 3 a ponúkne niečo, čo tu ešte nebolo. Prázdne slová? Čakajte na koniec februára, posaďte k hre kohokoľvek so znalosťami anglického jazyka a zistíte, že to pohltí aj vás, hoc sa budete len pozerať. Ak sa chcete o hre dozvedieť viac, ponorte sa do našich dojmov z hrania alebo staršieho preview.

video //www.sme.sk/vp/11178/

Desiatu hru, ktorá stojí za to, aby ste na ňu zamierili svoj februárový pohľad, v našom zozname nenájdete. Menej je niekedy viac a ak skutočne chcete vedieť, po čom by ste sa mali pozrieť, ste priaznivcami starších RPG od Bioware a nemáte doma oba diely Baldur’s Gate i s datadiskami, skúste v novinových stánkoch zamerať pohľad na jeden nemenovaný herný časopis. Nebudeme robiť skrytú reklamu nikomu, berte to ako priateľskú radu.

Február bude na hry taktiež bohatý. Ďalšie mesiace to bude len a len lepšie, so stúpajúcimi teplotami začne prihárať aj na hernom poli a odkladané projekty začnú vychádzať. Nič teda nepremeškajte, doháňať sa to bude ťažko.