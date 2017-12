Na Mesiac NASA nepoletí. Obama šetrí

Barack Obama zásadne mení americký program vesmírnych letov. Astronautov chce do vesmíru posielať súkromnými raketami.

1. feb 2010 o 15:05 Tomáš Vasilko

WASHINGTON, BRATISLAVA. Ak nerátame pionierske roky, nikdy v histórii nedávali Američania na výskum vesmíru menej ako v súčasnosti. Kým počas programu Apollo v 60. rokoch išlo z rozpočtu vedcom v NASA päť percent, dnes to je desatina.

Prezident Barack Obama rozhodol, že tieto peniaze musia byť použité efektívnejšie a radikálne mení program. Vo svojom návrhu rozpočtu na ďalší rok, ktorý agentúre zľahka pridáva, presadzuje zrušenie pripravovaných letov človeka na Mesiac. Program Constellation, ktorý v roku 2004 predstavil prezident Bush, mal do roku 2020 opäť vrátiť človeka tam, kde bol naposledy v roku 1972. „Je to určite základný obrat vo vesmírnom programe krajiny,“ povedal pre portál Space.com John Logsdon, riaditeľ Space Policy Institute.

Do vesmíru so súkromníkmi

Obama si tak k srdcu vzal radu, ktorú mu dala minulú jeseň komisia, ktorá prehodnocovala americký vesmírny program.

Podľa nej je návrat človeka na Mesiac podhodnotený a musel by dostať minimálne tri miliardy ročne navyše, aby bol úspešný. Doteraz sa naň minulo 9 miliárd dolárov.

Podobne končí aj vývoj rakiet, ktoré mali Američanov na Mesiac vyniesť – rakety Ares I., ktorú úspešne testovali v októbri, rakety Ares V., ako aj modulu pre ľudskú posádku Orion. Tieto rakety mali navyše slúžiť aj na prepravu astronautov na medzinárodnú vesmírnu stanicu ISS. Tento rok na ňu poslednýkrát poletí raketoplán, potom budú Američania cestovať do vesmíru ruskými raketami Sojuz. Za jedno miesto by mali zaplatiť 50 miliónov dolárov.

Obama však prichádza s náhradou. Na päť rokov dostane NASA šesť miliárd dolárov, aby začala spolupracovať so súkromnými firmami, ktoré experimentujú s letmi do vesmíru. Práve tieto súkromné firmy by mali od roku 2015 dopravovať amerických astronautov do vesmíru. Zatiaľ samostatne nikoho do vesmíru nedostali.

Bývalý šéf NASA Michael Griffin a advokát programu Obamov plán tvrdo skritizoval. Podľa neho Američania prestanú byť významným hráčom „v ľudských vesmírnych letoch“. Svojho taikonauta už majú aj Číňania a do roku 2016 chce do vesmíru poslať človeka aj India.

Spoliehanie sa na súkromné firmy je podľa Griffina predčasné. „Je to ako v roku 1920. Lindbergh nepreletel Atlantik a už sa snažia predať Boeingy 747 spoločnostiam,“ povedal podľa Washingtonu Post.

Súkromné spoločnosti na vesmírne lety naopak plán schvaľujú. „Šesť miliárd ukazuje, že to berú veľmi vážne, aby to bol úspešný a bezpečný program,“ povedal pre Space.com Brett Alexander, prezident Obchodnej federácie vesmírnych letov.

Efektívne neletieť

Podľa iných expertov je ustúpenie od snahy letieť na Mesiac správny krok. „ Poslať na Mesiac ľudí je oveľa neefektívnejšie ako použiť roboty. Najlepší spôsob, ako skúmať vesmír, je loď bez ľudskej posádky,“ povedal pre BBC expert Andrew Coates z Mullard Space Science Lab.

Aj samotná komisia, ktorá zrušenie programu Obamovi poradila, navrhovala, že za ušetrené peniaze sa môže NASA zamerať na iné projekty.