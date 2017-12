Slnečné búrky rušia telefonovanie mobilom

22. apr 2002 o 8:52 © TASR 2002

New Jersey 22. apríla (TASR) - Silné búrky na Slnku rušia hovory mobilným telefónom častejšie, než sme si doteraz mysleli. Zistili to americkí vedci na základe analýzy slnečnej aktivity za uplynulých 40 rokov.

Vplyvy slnečných búrok pociťuje Zem najviac na vrchole periodicky sa opakujúceho jedenásťročného cyklu. Dale Gary z Inštitútu pre technológie v New Jersey prišiel k záveru, že aj slnečné búrky medzi vrcholmi po sebe idúcich cyklov sú dostatočne silné na rušenie mobilnej komunikácie.

Takéto búrky sa vyskytujú desať- až 20-krát do roka. Lokálnu mobilnú komunikáciu môžu narušiť v intervale od niekoľkých minút až hodín, informuje časopis Radio Science.

Tento problém je ťažké riešiť, cituje Garyho internetová stránka space.com. Jedna možnosť je, že stanovištia vysielačov by sa zvolili tak, aby nevysielali východo-západným smerom. Z týchto svetových strán Zem totiž zasahuje najviac slnečných búrok.

Mobilné telefóny by tiež mohli fungovať vo vyšších frekvenčných pásmach ako doteraz. To by však bolo spojené so zosilnením signálu a rizikom ohrozenia zdravia.