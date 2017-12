iPad ako herná platforma? Asi ťažko...

28. jan 2010 o 17:00 Ján Kordoš

Podľa zahraničných herných médií iPad na hry zatiaľ rozhodne určené nie je. Dôvody sú prosté. iPad má byť akýmsi medzistupňom medzi iPhone a PC. Ako konkurencia netbookov teda iPad pôsobí rozhodne efektne, no výsledok je zatiaľ nedostačujúci. iPad je totiž pomerne veľkým zariadením a nedá sa hovoriť o prenosnej konzole (ako napríklad Playstation Portable alebo Nintendo DS), do vrecka ho nestrčíte, ale z hľadiska komplexnosti titulov ani o netbooku.

Hoci je portfólio ponúkaných titulov na Apple Store bohaté, kvantitatívny výber ešte nezaručuje aj kvalitu, respektíve mnoho hier je pomerne jednoduchých, primitívnych a čo sa týka hrateľnosti i opakujúcich sa. Problematické sa ukazuje i grafické spracovanie: hry z iPhone je možné hrať v okne, v pôvodnom rozlíšení a ak sa vám to príliš nepozdáva (komu by aj), môžete si rozlíšenie zdvojnásobiť, avšak kvalita textúr sa nezmení a znovu sa budeme pozerať na pixely ako za čias, kedy neexistovali grafické karty na PC. Vyššie rozlíšenie hier je v kompetencii samotných vývojárov, ktorí sa do neho môžu, ale nemusia pustiť.

Možno sa ovládanie hier zdá ako vedľajším faktorom posudzovania kvality hier, veľmi dobre vieme, že nepodarené ovládanie dokáže hru znechutiť. iPad sa vezie na vlne dotykových displejov, takže na ňom žiadne tlačidlá nehľadajte. Ovládanie bude preto obmedzené len na samotný displej – a znovu sme len pri jednoduchších projektoch. Uchytiť by sa mohli strategické hry, ktoré by dotykový displej využili na výbornú, avšak ostatné žánre by boli výrazne orezané. Možnosť jednoduchších a nenáročných casual hier bola spomenutá vyššie.

Alternatíva s „ovládacími klávesmi“ priamo na obrazovke v hre má niekoľko záporov: ako bude displej reagovať a či nedôjde k jeho znehodnoteniu, keďže by sme, povedzme, krížový ovládač (klasické + ako pohybové klávesy) ovládali výhradne prstami a nie stylusom. No a napríklad ovládanie pretekov nakláňaním celého iPadu? To má do užívateľskej príjemnosti nekonečne ďaleko.

iPad ako herná platforma teda zrejme u náročnejších hráčov tak skoro neprerazí. Cena za základnú verziu je v zahraničí stanovená na 499 amerických dolárov. Je pravdepodobné, že tuzemskí distribútori prístroj zbytočne predražia u nás sa bude predávať za rovnakú sumu. Len v eurách. Kam teda iPad zaradiť? Ťažko povedať, možno budeme mať do činenia s imidžovkou od Apple, ktorá pre bežného užívateľa zmysel nemá. Pre hráča zatiaľ však taktiež nie. Budúcnosť ukáže viac. Pozrite si detailnú špecifikáciu iPadu (v anglickom jazyku).

Zdroj: Kotaku