Kožné bunky myší zmenili na neuróny

Objav by v budúcnosti mohol u ľudí viesť k liečbe Parkinsonovej alebo Alzheimerovej choroby.

28. jan 2010 o 16:04 SITA

BRATISLAVA. Americkým vedcom z Institute for Stem Cell Biology and Regenerative Medicine na Stanford University sa podarilo pretransformovať kožné bunky myší priamo na neuróny. Tento objav by mohol pomôcť pri

liečbe neurodegeneratívnych ochorení ako napríklad Parkinsonova alebo Alzheimerova choroba a taktiež znížiť

potrebu využívania kmeňových buniek.

Vedci na transformáciu kožných buniek na neuróny použili len tri gény, pričom tieto nové bunky nazvali "indukované neurónové bunky". Takto pretransformované bunky sa po transplantácii do mozgu správajú ako obyčajné neuróny a dajú sa taktiež pestovať v laboratórnych podmienkach.

Vedci si tiež myslia, že aktiváciou spomenutých troch génov pomocou liekov by sa tento proces dal spustiť aj priamo v tele. Experti už začali pracovať na aplikovaní tejto metódy u ľudí, čím by sa v budúcnosti mohli zo vzorky pacientovej pokožky vytvoriť neuróny, ktoré by sa následne transplantovali do mozgu. Tam by pomáhali pri liečbe dnes zatiaľ nevyliečiteľných ochorení ako sú napríklad Parkinsonova alebo Alzheimerova choroba. Taktiež by mohli

nahradiť poškodené bunky v mieche.

Vedci si okrem toho myslia, že kožné bunky by sa mohli dať pretransformovať na akýkoľvek typ bunky. Je len potrebné odhaliť, ktoré gény sú transkripčnými faktormi pre konkrétne typy buniek.

Najnovší objav by mohol znížiť potrebu využívania kmeňových buniek, ktoré majú schopnosť pretransformovať sa na akýkoľvek iný typ bunky. Ich použitie je však v súčasnosti stále obmedzené a vyvoláva kontroverzné reakcie.

Výhodou kmeňových buniek oproti "indukovaným neurónovým bunkám" je však fakt, že sa v laboratórnych podmienkach lepšie množia a žijú dlhšie.