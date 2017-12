Zombie Driver - krvavé leštidlo na kapote

28. jan 2010 o 14:40 Ján Kordoš

Herný biznis je tak rozšírený, že je jednoduché sa v ňom stratiť. A hrá sa už takmer každý, kto má prístup k PC alebo dokonca i mobilnému telefónu. Aj obyčajný Solitaire, virtuálny Mahjongg alebo farmárčenie na Facebooku musíme považovať za hranie. Hardcore hráči síce nad týmito jednoduchými formami zábavy ohrnú nosom a zaťukajú si na čelo, no práve otváranie sa širokej verejnosti (bez ovplyvňovania náročnejších titulov mainstreamovejším zameraním) má za dôsledok väčšie príjmy pre spoločnosti a tým pádom stúpa šanca na ďalšie a ďalšie hry. Niekedy ale potrebujú aj tí najskúsenejší hráči vypnúť, odreagovať sa. Niekto siahne po jednoduchšej knihe, niekto si pozrie seriál v televízii, no šancu na zresetovanie hlavy za malý peniaz ponúkajú už aj hry. A nie len tie spomenuté vyššie.



Nezávislé herné štúdiá dostali obrovskú šancu na serveroch ponúkajúce digitálnu distribúciu hier. Steam netreba nikomu predstavovať a za pár drobných si môžete zakúpiť hru, ktorá tým v obchode predávaným a v krabiciach zabaleným síce nesiaha ani len po päty, no dokáže plnohodnotne zabaviť na obmedzenú dobu. Kúpiť si za cenu lístku, dvoch do kina nezávislý projekt a vydržať pri ňom 20 minút denne je dobrá kúpa. A navyše je zrážanie zombíkov tak zábavná kratochvíľa, že by málokto odolal. Pochopíte, keď prejdete prvému po prstoch.

Ako je už z názvu hry zrejmé, cieľom je jediné: ako vodič vybraného vozidla musíte prežiť vo svete zamorenom nemŕtvymi. Príbeh je jednoduchý a ešte jednoduchšie prerozprávaný (scenár písal zrejme programátor), no výsledok je dostačujúci. Po uliciach zdevastovaného mesta sa tackajú zombie páni, zombie dámy, zombie deti, cupitajú zombie psíkovia, nemotorne vykračujú zombie tuční ľudia a... a vy si na začiatku každej úrovne vyberiete vhodné vozidlo a pokúšate sa splniť úlohu. Monotónne zadania záchrany určitého počtu ľudí vás nemusí odrádzať, zabavíte sa. Vždy musíte niekam prísť, vyčistiť dané miesto od nemŕtvej hávede, posadiť na sedadlá svojho miláčika panákov viac živých ako mŕtvych a hybaj ho späť na základňu.

Aby to nebolo až tak jednoduché, nemusíte ísť presne po vymedzenej trase, nemusíte sa hneď vrhnúť na záchranu úbohých ľudských červov – leda tak v prípade časového obmedzenia, ktoré ak vyprší, zombíci vymlátia z ľudí dušu a nasleduje reštart. Ale povedzme, že máte panákov naložených v aute a nechce sa vám s horúcou čiarou za zadkom zachránených vyložiť v bezpečí. Môžete sa túlať mestom a zarábať. Zrážaním zombíkov. Alebo je tu vždy sekundárna úloha, ktorá vám dá extra peniaze a nejaký ten bonus odomknutej zbrane k tomu. Budete po nich prahnúť, pretože hoc je autíčko pomerne solídna zbraň proti zombíkovi, ak na vás zamáva zombíkov desať až desať krát desať, hádžuc sa vám pod kolesá autíčko zabrzdia, hnijúcimi končatinami prerazia strechu a vás si podajú ako hlavný chod.

Vozidlo má obmedzenú výdrž, nábojov je len tak, aby sa nepovedalo a budete si každý výstrel rátať v hlave. Plameňomet je nenásytný, no o to zábavnejší. Vymodelované mesto nie je žiadnym krásnym svetom, ono sa dá podpichnúť i monotónnosťou a pomerne jednoduchým modelom, avšak stačí to. Tým dôležitým faktorom totiž je, že aut máte na výber hneď niekoľko, respektíve si ich odomykáte. A potom za získané drobáky vylepšujete. Presne to je ten správny impulz k znovuhrateľnosti. Povedzme, že máte zachrániť šiestich vedcov. Do taxíku vopcháte len troch, takže musíte cestu vykonať dvakrát. Alebo si vyberiete limuzínu, kde sa zmestia všetci. Tú však nemusíte mať vylepšenú, tá môže byť pomalšia, je rozhodne dlhšia, horšie sa s ňou manévruje a podobne. Športiak je síce rýchly, ale stačí zopár rán po kapote a už vám niekto odhryzol pravú ruku. A potom je tu ten časový limit. A potom napríklad autobus. Motivovať hra vie.

Takže si musíte vedieť vybrať a zároveň je nutné voliť správne vylepšenia. Posilníte pancier, zvýšite rýchlosť, pripevníte si na nárazník ostne, kúpite guľomet, plameňomet alebo iný met? Peňazí je – ako vždy – málo a musíte teda voliť tak, aby ste sa prispôsobili podmienkam úlohy. Nemusíte zúfať, nemusíte pri tom sedieť hodiny a hodiny. Keď sa vám nedarí, hru proste vypnete a na druhý deň si dáte dve cvičné jazdy. Niekedy pohoríte sami, pretože mamon v podobe väčšej finančnej odmeny vás núti riskovať a jazdiť tak, aby ste domov na základňu prišli s minimom zdravia a čo najväčšou odmenou za zneškodnených zombíkov.

Arkádové ovládanie klávesnicou plne dostačuje, položíte ruku na šípky, druhou ovládate ručnú brzdu a streľbu zbraňou. Horšie je, že sa na hru pozeráte takmer kolmo zhora, takže nie vždy máte najlepší prehľad diania pred sebou. Nedávno vydaným patchom vám hra umožňuje prepnúť si statickú kameru na dynamicku - lepšie ako nič, predtým totiž reagovala príliš spomalene a miatla. Nie je to príjemné, ale zvyknúť sa na to dá. Hardvérová nenáročnosť vďaka pomerne jednoduchému spracovaniu nikomu neuškodí a prekvapil nás podarený fyzikálny model, takže sa auto nezastaví o každú prkotinu, plot rozrazí, ale betónový múr neprerazí. Navyše je rozdiel, či pod kolesami auta meliete kosti psov alebo extra objemných ľudí. Z poslednej vety sa dá ľahko vydedukovať, že slabšie žalúdky majú červenú – veď ono je tej červenej v hre dosť. Moralisti pozor, robíme to pre dobrú vec, zombíci sú totiž veľké zlo. Ako pre vegetariána lahodne ugrilované kuracie stehno s cesnakovým desingom.

Minimalistické technické spracovanie neurazí (hudba takmer neexistuje, zo zvukov vás zaujme maximálne tak lahodné čvachtanie), hrateľnosť aj vďaka jednoduchosti poteší. Taký je Zombie Driver. Nie je to žiadna bomba, ale príjemný relax. Arkáda ako delo, ak potrebujete vypnúť a nenamáhať si mozog, ide o relax hodný bohov. Nenáročná a trochu krvavá zábava. Dobre známe charakteristiky sa na Zombie Drivera hodia ako nemŕtvy pod koleso auta. Obrovským plusom je, že vývojári naslúchajú pripomienkam hráčov a stále na projekte pracujú, vydávajú opravy, dodávajú nové módy (napríklad taký Darkness mód, ktorý vám umožní hrať v noci, kedy sa pretiahnuté tiene zombíkov stanú náležite strašidelné) a sprístupnili hráčom napríklad editor vozidiel.