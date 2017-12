Nová Ultima. Netešte sa

28. jan 2010 o 9:30 Ján Kordoš

Posledným kúskom bol deviaty diel s názvom Ultima IX: Ascension a ten má na svojom konte už viac než 10 rokov spokojného tlenia, takže by sme nový diel privítali.

Sme síce radi, že sa v Electronic Arts rozhodli postupne oživovať legendy, no týmto spôsobom nám to príde krajne nepríjemné. Pred dva a pol rokom sa konzolisti dočkali špeciálne upravenej hry Wing Commander Arena, akejsi podivnej arkády pre Xbox Live Arcade, ktorá robila predchodcom vesmírnych simulátorov hanbu. A teraz príde, chvíľa napätia, Lord of Ultima, nenáročná strategická hra, ktorú spustíte v internetovom prehliadači. S pôvodnou RPG sériou nemá nič spoločné.

V Lord of Ultima sa staráte o svoje mestečko a komunikujete s tisíckami iných hráčov. Je pravdepodobné, že nám bude dovolené obchodovať medzi sebou. Otvorená betaverzia láka všetkých na domovskej stránke hry, avšak musíme všetkých upozorniť na iritujúcu registráciu. Ono sa nám po hodine nepodarilo do hry zaregistrovať, preplnené servery nesľubujú zmenu tohto stavu, takže vôbec netušíme, či máme byť len zhrození alebo aj nahnevaní. Na druhú stranu si musí fanúšik Ultimy viac než odpľuť nad týmto zbytočným znásilňovaním legendárneho mena.

Zdroj: Kotaku