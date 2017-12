Za futbalovú radu nožom do krku

28. jan 2010 o 8:45 Ján Kordoš

Fabrizio R, 46-ročný predavač sa pozeral na svojho hrajúceho syna, ktorý sa snažil úspešne zvládnuť futbalový zápas vo futbalovom simulátore FIFA 2009 na svojom Playstatione. Mariovi sa však nedarilo a otec mu ponúkol radu, následkom čoho sa medzi nimi strhla výmena názorov, čo vyústilo do vypnutia konzoly uprostred hry.

Potom sa Mario postavil, išiel do kuchyne, bez jediného slova vzal nôž, vrátil sa do obývacej izby a zabodol ho otcovi do krku. Po tomto akte sa vrátil do kuchyne na naliehanie matky po sebe nôž umyl a urazene odišiel do svojej izby. Manželka Fabricia zistila, že je zle až v momente, kedy sa do kuchyne dostal držiac za krk samotný Fabricio. Okamžite bol prevezený do nemocnice, ocitol sa mimo ohrozenia života.

Mario pri zatýkaní nekládol žiadny odpor a poslušne čakal vo svojej izbe. V byte tak ostalo aspoň na určitý čas prázdno a bude ho obývať len Monica, ktorá dodala, že Mario je obézny a často sa hráva videohry. Kúpili mu futbalovú FIFU 2009, aby sa nehral násilné hry.

Zdroj: Kotaku, Reuters