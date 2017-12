NASA plánuje štart raketoplánu Endeavour na 7. februára

Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír stanovil termín štartu raketoplánu Endeavour na začiatok februára.

27. jan 2010 o 22:16 TASR

HOUSTON. Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) stanovil termín štartu raketoplánu Endeavour do vesmíru na začiatok februára.

Vysokopostavení vedúci pracovníci NASA sa dnes stretli a jednomyseľne rozhodli, že termín štartu bude 7. februára. Uskutoční sa pred svitaním o 04.39 h miestneho času (10.39 h SEČ).

Endeavour bude viezť na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS) novú vyhliadkovú kupolu so siedmimi oknami - je to posledná veľká americká súčasť stanice. Šesťčlenná posádka pripojí túto komoru nazvanú Tranquility (Pokoj) počas série výstupov do otvoreného kozmu.

Do ukončenia prevádzky amerických raketoplánov ostáva už len päť letov.

Zdroj: Associated Press