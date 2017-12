Apple odštartoval éru dotykových tabletov

Po úspešnom iPhone prichádza na trh iPad. Tenký počítač s dotykovým displejom, ktorý vypĺňa medzeru medzi malými smartfónmi a nemotornými netbookmi predstavil dnes v San Franciscu Steve Jobs.

27. jan 2010 o 20:55 Milan Gigel

Po úspešnom iPhone prichádza na trh iPad. Tenký počítač s dotykovým displejom, ktorý vypĺňa medzeru medzi malými smartfónmi a nemotornými netbookmi predstavil dnes v San Franciscu riaditeľ Apple Steve Jobs.

Nový druh počítača má otočiť svet mobilných počítačov naruby. Klávesnice a perá vraj patria do zabudnutia. Svet ovládnu dotykové displeje.

iPad – o čo vlastne ide?

Má gigahertzový procesor s označením Apple 4, flash pamäť namiesto pevného disku a multi-dotykový IPS LCD displej s 24 centimetrovou uhlopriečkou a rozlíšením 1024x768 bodov. Na jedno nabitie vydrží bežať 10 hodín a ak ho prepnete do pohotovostného režimu, vydrží pri živote celý mesiac. Jeho poslaním je vyplniť medzeru na trhu a ponúknuť služby, pre ktorý je mobil prikrátky a netbook príliš veľkou príťažou. Má hrúbku 1,27 centimetra a váži 680 gramov.

So svetom komunikuje cez WiFi modul a bluetooth, vybavený je mikrofónom, reproduktormi, akcelerometrom, digitálnym kompasom a konektorom pre pripojenie k docku. V ponuke bude aj verzia s mobilnou 3G konektivitou, aby mohli tablet ponúkať s balíkmi služieb mobilní operátori. Použiť však bude možné iba novú microSIM kartu. Opäť ostávajú otvorené vrátka pre dodávateľov najrôznejšieho príslušenstva. Ergonomický stojan, klávesnica a myš budú s najväčšou pravdepodobnosťou medzi prvými.

Multi-dotykový displej a veľká virtuálna QWERTY klávesnica potešia hlavne tých, čo rovnakým spôsobom v súčasnosti ovládajú svoj smartfón. Je to rýchle, intuitívne, písaniu dlhších emailov či textov však bude istý kus komfortu chýbať.

Najlacnejšia verzia so 16 gigabajtovým úložiskom bude stáť na americkom trhu 499 dolárov, za mobilný 3G modul si treba priplatiť 130 dolárov navyše. Podobnú sumu pýta za svoje netbooky Sony, slabšie vybavené modely stoja približne 300 dolárov.

Čo dokáže?

Stojí kdesi uprostred medzi iPhonom a MacBookmi. Kým používateľské prostredie je bližšie k počítačom, na novom iPade možno prevádzkovať všetky aplikácie určené pre iPhone. To znamená, že v momente spustenia predaja je k dispozícii viac ako 140 tisíc titulov. Zatiaľ pobežia v režime dvojnásobnej veľkosti zobrazenia, akonáhle ich však vývojári aktualizujú, budú môcť využiť naplno plné rozlíšenie displeja.

iPad má v základnej výbave mobilný prehliadač Safari, softvér na prácu s elektronickou poštou, plánovač úloh a prehľadný adresár. Poradí si s internetovou ponukou iTunes, prehrá videá z YouTube v HD rozlíšení, do pozoru postaví fotografie.

Novinkou je balík iWork, ktorý prešiel polročným vývojom špeciálne pre túto platformu. Novo navrhnuté používateľské rozhranie berie do úvahy výhody dotykového ovládania, ale aj obmedzenia rozlíšenia displeja. Dokumenty tak bude možné nielen prezerať, ale aj upravovať. Apple súčasne spúšťa internetovú predajňu kníh iBook v štýle už zabehnutého iTunes, ku ktorej patrí softvérová čítačka.

Ste pripravení na záplavu tabletov?

Ostatní výrobcovia označujú novú generáciu dotykových tabletov slovkom „slate“ a sľubujú si od nich rovnaký úspech, ako od netbookov. Steve Ballmer ohlasoval ich príchod už pred niekoľkými týždňami na veľtrhu CES, ktorý sa konal v Las Vegas. Spomedzi niekoľkých tabletov vybral prototyp od HP a predviedol na ňom systém Windows 7.

To, že všetky firmy držia v rukáve rovnaké eso a chystajú uvedenie dotykového minitabletu na trh náhoda rozhodne nebude. Už dlhšiu dobu šíria útržky informácií o novopripravovanej platforme, takže nebude žiadnym prekvapením ak v krátkom čase technologickí lídri predstavia „nové“ procesory či technológie pre tento formát počítačov. Nebolo by to po prvý krát.

Ako to vnímajú analytici?

Vynovené tablety by podľa analytikov mohli oživiť trh s hrami, službami a multimediálnym obsahom. Iskierku nádeje vidia v tabletoch vydavatelia tlače, ktorí by prostredníctvom nich mohli distribuovať platené tituly k tým zákazníkom, ktorí sú ochotní za ich digitálnu podobu zaplatiť. Rovnako vnímajú svoje príležitosti aj predajcovia elektronických kníh. Tablet dokáže omnoho viac ako elektronická čítačka a tak si ho kúpi úplne iný druh zákazníka.

Tablety sú veľkou výzvou aj pre vývojárov hier. Multi-dotykový displej priamo v rukách hráča ponúka viac príležitostí pre interakciu, ako príliš malý mobil, či nemotorný počítač na stole.

Či však tablety uspejú, rozhodnú samotné aplikácie. Tablet nie je žiadnou novinkou. Výrobcovia ho tentokrát prehnali diétou, pero nahradili dotykovým ovládaním a v novom obale ponúkli to, čo sa snažia na trhu predávať už desaťročie. Ak sme však dozreli na zmenu a Apple svojim skvelým marketingom potiahne tento formát vpred, výrobcovia budú mať opäť mastné vrecká. A spolu s nimi aj poskytovatelia služieb.