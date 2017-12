Astronómovia objavili najvzdialenejšiu hviezdnu čiernu dieru

29. jan 2010 o 0:00 TASR

MNÍCHOV. Európsky systém ďalekohľadov objavil v inej galaxii, milióny svetelných rokov od Slnka, hviezdnu čiernu dieru. Drží aktuálny vzdialenostný rekord pre tento typ vesmírneho objektu.

V článku pre časopis Monthly Notices of the Royal Astronomical Society to oznámil šesťčlenný britsko-španielsky tím Paula Crowthera zo Sheffieldskej univerzity. Čierna diera sa nachádza v špirálovej galaxii NGC 300 vo vzdialenosti približne šesť miliónov svetelných rokov od Zeme. Prezradilo ju silné röntgenové žiarenie, ktoré pozoroval satelit NASA Swift a európsky satelit XMM Newton.

Na základe pozorovaní optického objektu v tej istej polohe ďalekohľadovým systémom Very Large Telescope (VLT) v Čile sa podarilo určiť, že čierna diera má hmotnosť najmenej 15 Sĺnk. To ju robí druhou najhmotnejšou známou čiernou dierou na úrovni hviezdy.

Dva druhy čiernych dier



Vesmírne čierne diery sa delia na dve hlavné kategórie: superhmotné v stredoch galaxií s hmotnosťami miliónov až miliárd Sĺnk, ktoré vznikli neznámym spôsobom, a hviezdne od hmotností troch Sĺnk po azda až vyše 30 hmotností Slnka, ktoré sú produktmi gravitačného zrútenia stredov hviezd.

V Mliečnej ceste majú čierne diery hmotnosti väčšinou do desať hmotností Slnka. Celkove sa ich zatiaľ podarilo objaviť okolo 20. Viac ako 15 hmotností Slnka majú tri.

Novoobjavená čierna diera v NGC 300 je zložkou dvojhviezdy. Čiernou dierou sa po čase stane aj druhá zložka, normálna svietiaca hviezda, ktorá má asi 20 hmotností Slnka a patrí medzi tzv. Wolfove-Rayetove hviezdy, objekty pokraji výbuchu ako supernova.

Zložky obiehajú okolo spoločného ťažiska raz za 32 hodín a čierna diera odsáva z hviezdy hmotu. Ak dvojhviezdu nerozdelí explozívny vznik druhej čiernej diery, obe po niekoľkých miliardách rokov splynú, čo sa prejaví uvoľnením veľkého množstva energie v podobe gravitačných vĺn, predpovedaných Einsteinovou všeobecnou teóriou relativity.

V menších galaxiách



Okrem primátu najvzdialenejšej známej hviezdnej čiernej diery patrí objektu NGC 300 X-1 ešte jeden je to prvá známa hviezdna čierna diera v galaxii, ktorá nie je členkou Miestnej skupiny galaxií, kde dominujú galaxie M31 a Mliečna cesta.

Podľa doterajších poznatkov to vyzerá, že najhmotnejšie hviezdne čierne diery sa vyskytujú v menších galaxiách, ktoré obsahujú menej prvkov ťažších ako vodík a hélium.

Zdroj: Komuniké European Southern Observatory z 27. 1. 2010. Pre TASR Zdeněk Urban