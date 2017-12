Popularita nákupov na internete stále rastie

Podľa Slovenskej asociácie pre elektronický obchod (SAEC) dosiahol predaj cez internet v roku 2009 lepšie výsledky v porovnaní s rokom 2008, a to aj napriek nepriaznivému pôsobeniu finančnej a hospodárskej krízy na správanie sa spotrebiteľov.

27. jan 2010 o 18:23 TASR

Bratislava 27. januára (TASR) -

O tom, že popularita nákupov na internete neustále rastie svedčí najmä skutočnosť, že internetové obchody cetelem.sk, hej.sk, hop.sk, mall.sk, martinus.sk, obchodny-dom.sk a pelikan.sk, vybavili spolu v roku 2009 o 29,2 % objednávok viac ako v predchádzajúcom roku 2008.

Celkový obrat vyššie uvedených internetových obchodov, členov SAEC, dosiahol v roku 2009 hodnotu 65,39 milióna eur, čo je o 0,9 % viac ako rok predtým. Obchodníci zaregistrovali 402.397 objednávok. Počet zákazníkov teda narastal podstatne rýchlejšie ako hodnota zakúpených tovarov a služieb. Znamená to, že nákupy cez internet dokázali v minulom roku pritiahnuť aj nových zákazníkov, ktorých v čase krízy oslovili najmä nižšie ceny v porovnaní s kamennými obchodmi. To, že sa spotrebitelia snažili v minulom roku šetriť sa premietlo aj do nižšej hodnoty priemernej objednávky. Kým v roku 2008 bola priemerná hodnota jednej objednávky 207,95 eura, v minulom roku to bolo 162,50 eura.

V segmente predaja tovaru sa zrealizovalo 325.984 objednávok v celkovej sume 36,49 milióna eur. Priemerná cena uskutočnenej objednávky sa pohybovala na úrovni 111,94 eura. Štruktúra platieb za objednávky sa menila iba minimálne. Takmer dve tretiny platieb (63 %) sa uskutočnili formou dobierky pri prevzatí tovaru, 16 % zákazníkov zaplatilo v hotovosti a 14 % zákazníkov si vybralo platbu prostredníctvom bankového účtu. Takmer 2 % objednávok financovali zákazníci prostredníctvom splátkového predaja. Splátkový predaj sa zároveň podieľal na celkovom obrate za nákup tovaru cez internet šiestimi percentami. Skutočnosť, že porovnanie v polovici roka naznačovalo ešte vyšší rast predaja vedie k záveru, že spotrebitelia postupne presúvajú časť predvianočných nákupov do obdobia výpredajov po novom roku, keď obchody ponúkajú významné zľavy na dopredaj sezónnych zásob tovaru.

Obrat v sektore služieb v rovnakom období dosiahol 28,90 milióna eur pri 76.413 objednávkach. Oproti roku 2008 to znamená rast obratu o 11,5 % a rast počtu objednávok o 39,4 %. Obdobne ako pri predaji tovaru je aj v tomto segmente zreteľný trend rýchlejšieho rastu počtu objednávok a nových zákazníkov v porovnaní s rastom obratu. Platby za nákup služieb prebiehajú takmer výhradne prevodom na bankový účet.

K zvyšovaniu dôvery na strane spotrebiteľov a k rozvoju internetového obchodu prispieva SAEC ako nezávislá asociácia prostredníctvom projektu certifikácie internetových obchodov "SAEC Bezpečný nákup". K dnešnému dňu je certifikovaných 42 internetových obchodov.

TASR o tom informoval Jozef Dvorský, výkonný riaditeľ SAEC.