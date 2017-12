UbiSoft spustí špeciálnu službu digitálnej registrácie a autorizácie hier

27. jan 2010

Na domovskej stránke UbiSoftu bude nutné sa zaregistrovať, vytvoriť si vlastný účet (podobne ako na Steame, Games for Windows...) a všetko ostatné (sťahovanie opráv, ukladanie pozície, stiahnutie bonusového obsahu) za vás spraví digitálna služba UbiSoftu. Prvými projektmi, ktoré budú vyžadovať tento spôsob registrácie, sú Assassin’s Creed 2 a The Settlers 7: Path to a Kingdom.

Kľúčové prvky služby spoločnosti UbiSoft:

Ide výhradne o PC službu, netýka sa konzolových hier.

Nutnosť internetového pripojenie počas inštalácie aj počas hrania. Taktiež pri hraní singleplayeru.

V prípade zrušenia internetového pripojenia, prípadne inej chyby, bude užívateľ upozornený na stratu spojenia, hra sa pozastaví, ak sa však službe nepodarí znovu dostať na internet, umožní hráčovi i naďalej hrať hru.

Po inštalácii nie je nutné mať v mechanike CD / DVD médium s hrou.

Zaregistrovaná hra môže byť inštalovaná toľkokrát a na toľko systémov, ako bude majiteľ hry chcieť.

Obmedzenie sa týka jedine konkrétneho účtu, čiže nebude možné hrať v rovnaký čas jednu verziu hry z jedného účtu.

Služba bude používať unikátne kľúče na odomykanie hier.

Uložené pozície budú ukladané online, takže je možné pokračovať v hre i na inom PC, kde je hra nainštalovaná z toho istého účtu.

Na server má prístup neobmedzený počet hráčov, nestane sa prípad, že by ste kvôli poruche serverov nespustili hru.

Služba by nemala byť obmedzovaná žiadnym firewallom. Ak máte prístup k internetu, zahráte sa.

