Indočínske tigre sú na pokraji záhuby

Počet tigrov v širšom okolí rieky Mekong v juhovýchodnej Ázii od roku 1998 klesol na takmer štvrtinu.

27. jan 2010 o 10:00 TASR

GLAND. Oznámil to Nick Cox zo Svetového fondu na ochranu prírody (WWF), ktorý má ústredie vo švajčiarskom Glande.

Nick Cox je koordinátor programu WWF na ochranu tigrov v tzv. Veľkej mekonskej oblasti, ktorá sa nachádza na územiach Kambodže, Laosu, Mjanmarska, Thajska a Vietnamu. Súčasne uviedol správu Tigers on the Brink: Facing up to the Challenges in the Greater Mekong: Cambodia, Laos, Myanmar, Thailand and Vietnam (Tigre na pokraji záhuby: ako sa v tejto súvislosti postaviť výzvam v širšej mekonskej oblasti).

WWF ju vydal tesne pred stretnutím čelných politických predstaviteľov na prvej Ázijskej ministerskej konferencii o ochrane tigrov v známom thajskom plážovom letovisku Hua Hin, ktoré leží 200 kilometrov južne od Bangkoku.

Rok tigra



Krajín so známym výskytom tigrov je trinásť: Bangladéš, Bhután, Čína, India, Indonézia, Kambodža, Laos, Malajzia, Mjanmarsko, Nepál, Rusko, Thajsko a Vietnam. Rok 2010 je podľa čínskeho lunárneho kalendára Rokom tigra, čo povzbudzuje k zamysleniu sa nad situáciou tejto najväčšej žijúcej mačkovitej šelmy.

Štatistika WWF je však v tomto ohľade deprimujúca: od minulého Roku tigra, ktorý zodpovedal roku 1998, sa počet mekonských tigrov znížil z odhadom 1200 na približne 350 kusov. Indočínsky pokles je prudší ako celoázijský úbytok tigrov v období medzi týmito poslednými dvoma "tigrími" rokmi. Počet tigrov sa totiž aktuálne ocitol na historickom minime približne- 3200 jedincov oproti odhadovaným 5- až 7-tisíc v roku 1998.

"Ak sa nerealizujú potrebné protiopatrenia, tigrie populácie vo Vietname, Laose a Kambodži môžu do budúceho Roku tigra v roku 2022 vymrieť," upozornil Nick Cox. V každej z týchto troch krajín už totiž nežije viac ako 30 tigrov. Najviac ich v rámci širšej mekonskej oblasti obýva hornaté pohraničie Kayah Karen Tenasserim medzi Thajskom a Mjanmarskom.

Lov aj ničenie biotopov



Tigre v mekonskej oblasti ohrozuje najmä pokračujúce drobenie a likvidácia ich prírodného prostredia so sprievodným úbytkom zveri a pokračujúci ilegálny lov, motivovaný popri pretrvávajúcom dopyte po tigrích kožušinách aj inými časťami tela týchto zvierat, ktoré sú vysoko cenené pre ich využívanie v tradičnej ázijskej, najmä čínskej medicíne.

Napriek tomu má širšia mekonská oblasť predpoklady na účinnú ochranu tigrov a obnovu ich populácií. Stále sa tam totiž nachádza približne 540-tisíc kilometrov štvorcových tigrích prírodných stanovíšť, čo zodpovedá rozlohe Francúzska.

WWF vyzýva účastníkov konferencie v Hua Hin (27.-30. januára), aby vyhlásili záväzok do roku 2022 zdvojnásobiť počet tigrov. Tohtoročné snahy budú pokračovať Tigrím summitom v septembri v ruskom Vladivostoku. Hostiteľom bude ruský premiér Vladimír Putin, za spolupredsedníctva prezidenta Svetovej banky Roberta Zoellicka z USA.

Zdroje: Christian Thompson, Tigers on the Brink: Facing up to the Challenges in the Greater Mekong: Cambodia, Laos, Myanmar, Thailand and Vietnam, WWF Greater Mekong, Vientiane, Laos, 2010,Komuniké World Wildlife Fund z 26. 1. 2010. Pre TASR Zdeněk Urban