Deň Zeme sa bude v pondelok oslavovať aj na Slovensku

21. apr 2002 o 17:40 © TASR 2002

Bratislava 21.apríla (TASR) - Celý svet oslávi v pondelok Deň Zeme. Viacero akcií sa pri tejto príležitosti bude konať aj na Slovensku. Pripravili ich študenti základných a stredných škôl v rámci výchovno-vzdelávacieho projektu Učíme sa vnímať, myslieť a konať.

Stretnutie osobností politického, kultúrneho, či náboženského života, ktoré podporujú myšlienky ochrany životného prostredia sa uskutoční v Bratislave na Poštovej o 15.00 hodine. Na stromy nachádzajúceho sa v centre hlavného mesta by mali zavesiť citáty svojich obľúbených mysliteľov o ochrane prírody. Účasť prisľúbili minister životného prostredia László Miklós, kňaz Anton Srholec, spevák Janko Kuric, speváčka Lucia Šoralová a ďalší.

Deň Zeme bude pokračovať o 16.00 hodine na nádvorí ministerstva životného prostredia, kde sa uskutoční netradičná dražba Zeme. Ponúkať budú vzácne artefakty, napríklad ropnú škvrnu alebo hlušinu z hlinikární. Rezort bude ešte predpoludním informovať novinárov o ukončení prvej etapy medzinárodného projektu Živá príroda. Jeho cieľom je zvýšiť environmentálne povedomie mladej generácie.

Záver dňa bude o 20.00 v čajovni v študentskom domove Bernolák. Uskutoční sa tam bubnovačka ku Dňu Zeme. Podobné akcie sa uskutočnia aj vo Zvolene.

Deň Zeme sa na celom svete oslavuje 22.apríla od roku 1970. Americkí študenti vtedy zorganizovali míting, na ktorom vyzvali vládu, aby prijala nové ekologické zákony a zvýšila štátny rozpočet pre oblasť životného prostredia.

Skutočne svetovým sa však stal v roku 1990, keď začalo pôsobiť Medzinárodné ústredie Dňa Zeme so sídlom v americkom Stanforde. Vtedy sa pri príležitosti tohto dňa aktivizovalo viac ako 200 miliónov ľudí v 140 štátoch vrátane vtedajšej ČSFR. Postupne vznikali aj regionálne a národné ústredia.

Od roku 1999 sa na propagovaní svetovej verejnosti hlavnou mierou podieľa koordinačné centrum Earth Day Network so sídlom v americkom Seattli. Do roku 2000 sa do neho prihlásilo 3200 organizácií a skupín zo 166 krajín. SR je v ňom zastúpená tromi organizáciami.

