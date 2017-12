Herná kauza: L.A.Noire - dlhoročný vývoj hry a výsledok nikde

26. jan 2010 o 19:30 Ján Kordoš

Posledné dni výrazne rezonuje situácia okolo známeho vývojárskeho celku Rockstar. Po nepríjemnom odtajnení pozadia vývoja westernovej akcie Red Dead Redemption (na hru sa i tak tešíme, mala by byť kvalitná, len si na seba s veľkou pravdepodobnosťou nezarobí), odložení vydania Max Payne 3 (ktovie, či sa vôbec hry dočkáme tento rok a v podobe, ktorá bola doposiaľ prezentovaná) sme tešili na zákulisné informácie okolo L.A.Noire, ktoré mali byť predstavené tento týždeň.

Aj sú, avšak v nie práve priaznivom svetle. Ešte dodáme, že ide o nepotvrdenú správu z anonymného zdroja, ktorý nemusí o interných záležitostiach informovať korektne a objektívne. Horšie však bude, ak pôjde o pravdivý príbeh – žiaľ to tak vyzerá.

Po vydaní mierne nadpriemernej akčnej hry The Getaway, ktorá sa mala stať obrovským hitom pre Playstation 2 a silnou značkou sa tvorca hry Brendan McNamara rozhodol založiť vývojárske štúdio Team Bondi, s ktorým začal pracovať na prelomovom projekte L.A.Noire. Exkluzívnej dohode so Sony nič nebránilo, hra bola považovaná za launchový titul pre Playstation 3. Po troch rokoch vývoja došla Sony trpezlivosť a keďže McNamara po zhliadnutí Grand Theft Auto: San Andreas v roku 2004 celú hru zahodil do koša a začal tvoriť so svojim tímom odznovu, došlo k vypovedaniu zmluvy a tvorcovia zostali na suchu. Sony však do vývoja už investovalo viac než 20 miliónov amerických dolárov.

Rockstar sa chopil príležitosti a získal v roku 2006 zadarmo od Sony vývojársky Team Bondi s prísľubom, že vydajú L.A.Noire exkluzívne pre PS3. Dokonca sme sa dočkali aj zaujímavého animovaného traileru – ten však vznikol v externej spoločnosti z Austrálie a s hrou nemal nič spoločné. Vydanie hry je i dnes v nedohľadne a je nepravdepodobné, že sa dočkáme tento rok. Ešte raz pripomenieme, že hra sa vyvíja od roku 2003! Hra bola medzitým znovu raz úplne prepracovaná a štyrikrát odložená.

McNamaru označil anonymný zdroj za toho najnevhodnejšieho človeka na tak vysokej pozícii, na akej sa nachádza: nemá ani poňatia ako riadiť tím, nedokáže efektívne naplánovať pracovnú činnosť, nevie narábať s ľudskými zdrojmi, ktoré má k dispozícii. Podľa dĺžky vývoja hry sa nedá nesúhlasiť.

Je teda otázne, či má zmysel zaoberať sa dlhoročným vývojom hry, ak si na seba nedokáže zarobiť. Nahnutá situácia Take Two, ktorá je pre Rockstar vydavateľom nič dobré neveští. Ani príliš dlhý vývoj Mafie 2 nie je ideálny, stál nielen vydavateľa mnoho financií a či bude projekt plusový, je otázne. Hráči možno budú nadšení kvalitou, avšak ak sa nedokáže predať dostatok kusov hry, je pre vydavateľa zbytočným artiklom. Investované financie mohol napríklad použiť na viacero nových značiek.

Myslíte si, že L.A. Noire niekedy uvidíme? Zostane Rockstar tento rok pod Take Two? A prežije postupne chradnúci vydavateľ nasledujúcich 11 mesiacov?

Zdroj: Kotaku