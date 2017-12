Orange: Silná regulácia môže operátorom poškodiť

Silná regulácia telekomunikačného trhu môže podľa právneho experta pre regulačné záležitosti spoločnosti Orange Slovensko Mareka Chovanca poškodiť operátorom. "Ak tej regulácie bude príliš, možno sa dožijeme raz čias, keď budeme aj dotovaní.

27. jan 2010 o 10:18 SITA

BRATISLAVA 26. januára (SITA) - Prepad od ziskovosti k strate, za situácie krízy kombinovanej s účinkami regulácie, môže byť pomerne rýchly," povedal Chovanec na utorkovej medzinárodnej konferencii "Telekomunikácie SR 2010", ktorú organizuje Institute for International Research (IIR). Zároveň vyjadril presvedčenie, že pokiaľ nebude regulácie príliš, trh dokáže sám seba posúvať ďalej a hľadať si nové zdroje príjmov.

Slovenský telekomunikačný trh zaznamenal v posledných rokoch podľa predsedu Telekomunikačného úradu SR Ladislava Mikuša dynamický rozvoj. Niektoré direktívy z prostredia Európskej komisie však Mikuš pozitívne nevníma a nemyslí si, že by sa regulácia mala uberať takouto cestou. Ako príklad uviedol "absolútny ťah" na znižovanie terminačných poplatkov s víziou na niekoľko rokov dopredu. Podľa neho prišla eurokomisárka Viviane Redingová s takýmto výrokom v čase končiacej konjunktúry trhu, pričom vzápätí prišla "depresia, dokonca veľká recesia". V súčasnosti podľa Mikuša dramaticky vzrástli náklady na financovanie kapitálu, ktoré výrazne ovplyvňujú rozhodovací proces operátorov do nových investícií. Úrad sa preto podľa neho nebude snažiť zasahovať do trhu cestou tvrdých postihov, alebo opatrení. "Ak máme ísť touto cestou ďalej, aby sa direktívne niečo nariaďovalo, mám vážnu obavu z ďalšieho rozvoja telekomunikačného odvetvia ako takého," povedal Mikuš.

Nový regulačný rámec prináša podľa Mikuša malé, ale predsa dosť významné zmeny. Podľa neho je to v prvom rade zriadenie Orgánu európskych regulátorov v oblasti elektronickej komunikácie (BEREC). Veľmi dôležitou zmenou oproti doterajšej Skupine európskych regulátorov (ERG) má byť podľa neho systém hlasovania. V ERG mala každá krajina právo veta, pri hlasovaní v novom Orgáne stačí dvojtretinová väčšina. M. Chovanec z Orangeu zasa vyjadril presvedčenie, že tento orgán by mohol byť prínosom.