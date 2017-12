Bill Gates bude vypovedať ako svedok v procese proti Microsoftu

21. apr 2002 o 19:00 © TASR 2002

Washington 21. apríla (TASR) - Bill Gates, zakladateľ svetového gigantu v oblasti vývoja softvérov Microsoft, by mal v pondelok v kartelovom procese proti koncernu vypovedať ako svedok.

Podľa hovorcu Microsoftu Jima Deslera je Bill Gates rád, že má príležitosť vypovedať pred súdom. Gates chce vo svojej výpovedi prezentovať trend vývoja počítačového priemyslu a možné následky pre spotrebiteľov a celé počítačové a softvérové odvetvie v prípade väčších sankcií voči koncernu.

Okrem Gatesa by sa na lavici svedkov mali v priebehu nasledujúceho týždňa vystriedať ďalší traja zástupcovia Microsoftu. Proces vypočúvania by mali ukončiť do troch týždňov.