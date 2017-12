Amputácie rúk robili už v praveku

Francúzski vedci našli stopy po amputácii ruky staré skoro sedemtisíc rokov.

26. jan 2010 o 12:55 Tomáš Prokopčák





BRATISLAVA. Dejiny chirurgie a amputácií musíme posunúť do mladšej kamennej doby. Naznačuje to nový nález z hrobu južne od Paríža. Kostra mala amputovanú časť ľavej ruky. Zverejnil to archeologický štvrťročník Antiquity.

Pravekí chirurgovia

V hrobe z Buthiers-Boulancourt našli vedci kostru asi 6900 rokov starého príslušníka kultúry s lineárnou keramikou. Podrobné preskúmanie pozostatkov ukázalo, že mal od predlaktia nadol amputovanú ruku.

Príčinou mohlo byť vojnové zranenie či nehoda pri love, ktoré sa predchodcovia dnešných lekárov zrejme rozhodli vyriešiť radikálne.

Francúzskych archeológov z inštitútu Inrap však prekvapila dokonalosť, s akou bol „chirurgický" rez vedený. Zároveň sa domnievajú, že pri „operácii" pazúrikom boli využité aj nejaké primitívne formy anestézie a dezinfekcie. Vedci sa domnievajú, že pacient bol omámený halucinogénnym durmanom. Na kostiach sa nenašli ani stopy po zápale, takže rana bola pravdepodobne dobre vyčistená a operácia vykonaná v relatívne sterilných podmienkach

Pacient bol hodnostár

Kostrový nález naznačuje, že sa jednalo o dôležitého člena komunity. Operácia pravdepodobne nebola bežná, náznaky o amputáciách sa však objavili už aj v pravekom Nemecku a Českej republike. Podľa hrobu však francúzsky pacient nielenže operáciu prežil, no po operácii nestratil svoje postavenie v skupine. Pochovaný bol napríklad so sekerou, pazúrikmi a pozostatkami mladého zvieraťa, čo poukazuje na jeho vysoké postavenie.

Objav archeológov Cécile Buquet-Marconovej a Anaick Samzuna i forenzného vedca Philippe Chrliera však tak dokazuje, že v neolite neboli naši predkovia úplne primitívni.

Časť obrázku vpravo dole naznačuje, kade bol vedený rez.

V časoch, keď pomaly začali opúšťať starý životný štýl lovcov a zberačov, usadzovali sa a pestovali plodiny, dokázali vykonávať aj relatívne pokročilé medicínske operácie. Zároveň vedeli premýšľať aj ô dôsledkoch takýchto úkonov, čo naznačuje práve využitie dezinfekcie.

„Nemyslím si však, že tí, ktorí vykonali túto operáciu, boli doktormi v modernom zmysle - teda nerobili nič iné," povedala pre The Times Buquet-Marconová. „Ale zjavne mali medicínske poznatky."