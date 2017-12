Napoleon: Total War - veľké divadlo s malým gašparkom

26. jan 2010 o 12:00 Ján Kordoš

Vývojársky tím Creative Assembly je známy svojimi strategickými kúskami zo série Total War, ktorá nám dovolila pozrieť sa do rozdrobeného Japonska, ochutnali sme európsky stredovek - dokonca dvakrát, opantali nás najlepšie časy Rímskej ríše a samozrejme nesmie predsa chýbať ani rozmach ľudského impéria do všetkých kútov Zeme v poslednom Empire: Total War. A more datadiskov. Aj keď sa na prvý pohľad môže zdať, že ide o totožné hry, nie je to vôbec pravdou. Vývojári veľmi dobre vedia, čo poteší nadšených stratégov: s každým dielom sa nielenže tvrdo pracovalo na konkrétnych jednotkách a ich vlastnostiach, spôsoboch boja a taktike, ale sa vychytávali aj drobnejšie neduhy predchodcov. Stačí to a funguje to.

Pokračovanie?

Najnovší prírastok Napoleon: Total War nebudeme nazývať novým dielom, hoci by si to možno v niektorých momentoch zaslúžil. S ročným odstupom vychádzajúce rozšírenie série pripomína skôr samostatne spustiteľný datadisk. Síce tak trochu iný, než predošlé strategické skvosty, ale na plnohodnotné pokračovanie by sme predsa len chceli viac. Mali sme možnosť si zahrať nedokončenú verziu so zopár chybami a výpadkami, s jednou kampaňou a niekoľkými bitkami. To však úplne stačilo na to, aby sme sa mohli pozrieť na zúbok novinkám.



Taktika a stratégia

Základ zostáva rovnaký: máme tu ťahovú časť, v ktorej sa strategickými rozhodnutiami musíte zaoberať posunom jednotiek po centrálnej mape, výstavbou nových budov, vylepšovaním a ďalšími obľúbenými kratochvíľami každého vodcu. Pri strete armád dochádza k prepnutiu sa do real-time módu (bitku je možné vyriešiť automaticky), utrápený pohľad dvíhate od mapy a presúvate sa na nádherne vymodelovanú krajinu s nádherne vymodelovanými vojakmi s nádhernými animáciami. A neuveriteľnou hardvérovou náročnosťou. To všetko zostáva pri starom, hocikedy môžete čas zastaviť, vydať vhodné príkazy, meniť taktiku, formácie, účinne presúvať jednotky, dbať na terén, ktorý nie je len plackou a podobne. Poznáme to, vieme to, tešíme sa.

Jeden vodca

Samotný názov hry už vopred upozorňuje na jednoduchý fakt: hlavnou persónou titulu je jedna, jediná osoba. Nebudeme hrať len vo francúzskej rovnošate, dostaneme možnosť i ukázať Napoleonovi vyplazený jazyk i skôr, než nás naučila história. Na výber dostaneme kampane – celkovo ich tu nájdete, ak vynecháme prológ (tutorial) a epilóg vo Waterloo, tri. My sme mali možnosť ponoriť sa do prvej, v ktorej Napoleon musí so zdecimovanou francúzskou armádou dokázať nemožné, pokúsi sa získať pod svoju farbu získať juh Francúzska a hlavne vyrazí smerom na Viedeň. Okrem toho nás čaká expanzia do severnej Afriky a na záver dostaneme možnosť okúsiť vzostup i pád známeho Francúza.

336 hodín

Tí, ktorí na hodinách dejepisu nespali a ešte im čo-to zostalo v hlavách, vedia, že prvá expanzia Napoleona sa odohrala v rokoch 1796 až 1797. Tento dôležitý fakt vás má upozorniť na to, že polročným ťahom v strategickej časti odzvonilo. Niet sa čo čudovať, minule sme mali na výber mnoho národov a ťahali sme to s nimi stovky rokov. Keďže Napoleon bol aktívne pri moci 16 sladkých rokov, bolo by predsa len trochu drzé od tvorcov vydávať titul, v ktorom by bolo možné odohrať 32 ťahov a potom padla. Tentoraz budete plánovať v dvojtýždňových cykloch. Neberte to len ako informáciu, koľko dní sa pretočí na virtuálnom kalendári. Táto zmena zásadne mení celú hrateľnosť kampane, ktorá tentoraz vsádza na čosi iné ako komplexné budovanie obrovských armád.

Menší časový interval totiž výrazne mení samotné zásobovanie, respektíve ho stavia na prvé miesto. Minule sme posielali na bojisko nové a čerstvé jednotky. Keď niektorá padla, nebolo to nič nezvyčajné, vždy sme mali po ruke ďalšiu a ďalšiu a ďalšiu. Teda pokým sme ich dokázali uživiť. Situácia je iná: francúzska armáda na tom nie je najlepšie, takže je nutné udržať si každého panáka na mape, reprezentujúceho jednotku, aby ju bolo možné po úspešnom boji doplniť o čerstvé sily. Padlých môže byť niekoľko, no stratiť celú jednotku sa nevypláca. „Postavenie“ jednotky by možno ani nebol drahý špás (hm, ale je), zaberie to ale niekoľko ťahov a keďže budete operovať na pomerne rozsiahlom území, je nutné zásobovať a nahrádzať padlých na viacerých postoch. Tento skvelý faktor výrazne mení vaše zmýšľanie nad mapou a budete sa trápiť, škriabať si hlavu a premýšľať, ktorou cestou sa vydať, kam a kedy zaútočiť a či vôbec vydržíte zdrvujúce tempo. Dbať totiž výrazne musíte aj na zásobovanie ako celok: kvalitnejšie budovy vám dajú viac bonusov, no čosi to stojí a počiatočné investície sú vždy na hráča pridrahé. Príjem z daní nemáte po 14 dňoch tak markantný ako v predošlých dieloch. Vývoj nejakú dobu trvá. A keďže sa budeme pohybovať v rozmedzí dvoch rokov, svoje si povedia aj rosničky.

RNDr. Jozef Iľko, CSc.

Počasie a konkrétne ročné obdobie vás môže nepríjemne položiť na kolenách. Keď doma vidíte na obrázku o predpovedi počasia mráčik s padajúcou vločkou a záporným číslom, istotne vytiahnete miesto trička zimnú bundu. Napoleon sa na uja Iľka spoliehať nemôže (nie, že by sme sa mohli my, všakže...), avšak musíte brať do úvahy to, že ak sa náhodou vyberiete cez Alpy v zimnom období, na armádu to nebude mať najpriaznivejší vplyv. Nielenže poklesne morálka, vaše stavy sa môžu pri akomkoľvek konflikte výrazne zúžiť a pracne pripravovaný atak skončí ešte pred bránami nepriateľa. To naštve, ale výborne to zapadá do celého systému hrateľnosti. Tentoraz musíte dbať aj na drobnosti a pokojne sa môže stať, že úroda kvôli suchám nebola bohviečo. Papať sa musí a výrazne obmedzené príjmy po obdoví sucha a poloprázdnych sýpkach môžu zahatať vaše megalomanské plány. Podobne by sme mohli rozprávať aj o samotných vojakoch pri bojových akciách, kedy musíte dbať na únavu a náročnosť terénu, ktorý musia zvládnuť. Niekedy je lepšie zimu prečkať v teple s hrubými ponožkami na nohách a vareným vínkom v rukách. Ale o tom by vám vedel rozprávať aj ten ujo so smiešnym účesom a fúzikmi, ktorý tak divne mával rukou.

Príbeh miesto voľnosti, raj pre učiteľov

Istotne si teda dokážete predstaviť zmenu hrateľnosti na veľkej mape. Je to čosi iné a rozhodne zaujímavé. Možností riešenia danej situácie je hneď niekoľko, no nič to nemení na fakte, že celé dianie je príbehovo zviazané z konkrétnou situáciou. Doteraz sme mali k dispozícii poriadne veľký pľac, kde sme si ako na pieskovisku posúvali jednotky a menili dejiny. Tu sme nielenže na omnoho menšom (z globálneho hľadiska) priestranstve, ale máme pevne danú stranu konfliktu, za ktorú budeme hrať a taktiež sme zviazaní konkrétnou úlohou. Na jednu stranu možno obmedzujúce, na druhú stúpa edukatívny charakter celej hry a skutočne by bolo zaujímavé sledovať učiteľa vysvetľujúceho Napoleonovo ťaženie prostredníctvom Napoleon: Total War! Istotne by to študentom dalo viac ako memorovanie sa dátumov a miest, kde sa bojovalo.

Do boja!

Presuňme sa ale priamo na bojisko. Pokým ste hardvérovo pokročili a pohrabali sa vo vnútornostiach svojho miláčika, staré orgány nahradili novými, znovu dostanete o čosi pestrejšie farbičky. Ale znovu je to pre PC poriadne pekelná záťaž, takže treba voliť kompromis medzi vizuálnou krásou a únosnosťou. Interaktívne prostredie nás potešilo už minule, tentoraz sa zapracovalo na viacerých detailoch, už to nevyzerá tak mŕtvo, neraz uvidíte divú zver bežiacu pred pochodujúcimi panákmi, všetko to je akoby plnšie, komplexnejšie, uveriteľnejšie. A tí taktiež vojaci opekneli. Desiatky tvárí nahradili stovky. Každý vojak je totiž poskladaný z niekoľkých častí a tie stále pribúdajú a vaša armáda tak konečne vyzerá rôznorodo a nie ako zástup naklonovaných terminátorov. Druhá strana mince? Už spomínaná hardvérová náročnosť.

Ty si taká... iná...

Nechajme však výzor na inokedy, nemohli sme vám priniesť zábery priamo z hry, audio haprovalo, takže technickú stránku si necháme na recenziu. Zameriame sa samotné hranie. Pribudli nové druhy formácií, je to znovu o čosi rozumnejšie, musíte aktívne využívať prostredie a podobne. Doslova dych vám vyrazí počet jednotiek, ktorých je viac než 350. Počítať ich nebudeme, dôležitá je základná myšlienka: každý národ disponoval napríklad pechotou s mušketou s odlišnými vlastnosťami, iná bola jazda a tak ďalej. Práve to robí hrateľnosť zaujímavou. Musíte si trochu potrápiť hlavu a zistiť, v čom je vaša výhoda a súperova slabina. Historické okienko ako vyšité. Drobnosť, ale robí pre skúsených (a tých, ktorí si dajú obtiažnosť čo najviac napravo) divy s hrateľnosťou.

Generál na koni

Najväčšou zmenou je oproti minulosti prítomnosť veliteľov, ktorí stáli aj za úspechom samotného Napoleona. Každá armáda musí byť (pre vaše dobro) vybavená veliteľom, ktorý sa sa nemusí aktívne zapájať do boja, ale výrazne ovplyvňuje morálku jednotiek, dodáva im bonusy k bojovnosti, motivuje. Možno pokrčíte nosom, no funguje to. S využitím veliteľa sa vám môže podariť odvrátiť nepríjemnú situáciu, kedy nepriateľ poráža na určitom mieste vaše jednotky držiace obrannú líniu. Zavoláte veliteľa, ten začne svojich burcovať a oheň na streche môže byť uhasený. Zároveň však treba dbať na jeho bezpečnosť, pretože pri skone veliteľa si môžete byť istí poklesom morálky celej armády a vedzte, že ste si na konto pripísali s vysokou pravdepodobnosťou hanebnú porážku. Velitelia sú samozrejme odlišní, ten dáva bonusy do obrany, ten do útoku, tamten drží morálku a podobne.

Resumé

Napoleon: Total War prináša akoby rovnakú, ale zároveň aj odlišnú hrateľnosť. Skutočne nebudeme hovoriť o ďalšom pokračovaní a skromne označíme Napoleonovo ťaženie za veľmi dobrý prídavok. Hra bude lokalizovaná do českého jazyka, úroveň lokalizácie nebudeme zatiaľ komentovať, betaverzia na tom zle nebola, ale opravovať ešte je čo. Napoleon: Total War sa zameriava na konkrétnu osobu, konkrétne situácie a miesto ovládnutia sveta pôjdete po stopách (alebo proti nemu) jedného z najväčších vodcov a najlepších stratégov. Zaujímavý krok, ktorý dokáže pritiahnuť stratégov tak či tak. Rozhodne však ide o výbornú učebnú pomôcku aj pre študentov, ktorá sa neodvoláva iba na nudné fakty typu čo sa stalo, ale zábavnou formou hovorí to dôležité – a nechá vás rozhodovať – teda, prečo a ako.