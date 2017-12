Šimpanzy natočili prvý film

Súčasťou výskumu britských vedcov bol aj pokus s kamerou. Ľudoopice natočili prvý film.

LONDÝN, BRATISLAVA. Šimpanzy z edinburskej zoologickej záhrady natočili dokument o svojom živote. Krátky film, ktorý je súčasťou experimentu vedcov z britskej University of Stirling, odvysiela britská stanica BBC Two zajtra večer.

Primatologička Betsy Herrelková chcela pri pokuse so zvieratami zistiť, ako tieto primáty nazerajú na svoje okolie. Jej osemnásťmesačný výskum mal dve fázy: najskôr šimpanzom do výbehu umiestnili dotykovú obrazovku, ktorá dokázala prehrávať rôzne zábery. Vedcov zaujímalo, aké budú cicavce preferovať. Predpokladali, že by to mohla byť napríklad príprava potravy.

Zistili však, že šimpanzy nedávajú prednosť nijakému druhu videa. Neskôr dala Herrelková ľudoopom do ruky špeciálne upravenú kameru. Ukázalo sa, že kamera ich zaujíma viac ako obrazovka.

Nepredpokladá sa, že šimpanzy si uvedomovali, že práve natáčajú čosi ako film. Zábery, ktoré nasnímali pri hre s kamerou, však môžu vedcom pomôcť lepšie ich pochopiť.