Google.cn ešte cenzuruje, no chystá zmeny, tvrdí Schmidt

Vyhľadávanie na google.cn je stále cenzurované. Šéf internetového giganta Google Eric Schmidt minulý týždeň vo štvrtok vyhlásil, že "v rozumne krátkom čase odteraz tam urobíme nejaké zmeny". Neuviedol ale, aké zmeny by to mali byť. Vyjadril však záujem Go

24. jan 2010 o 18:32 (sita)

Eric Emerson Schmidt(Zdroj: Wikipedia)

Komunikujeme s čínskou vládou," dodal Schmidt s tým, že obchod Google v Číne je "dnes nezmenený" a spoločnosť sa stále riadi miestnymi zákonmi a stále ponúka cenzurované výsledky vyhľadávania. Ako dodal, Google by veľmi rád ostal v Číne. "Urobili sme silné vyhlásenie, že si želáme ostať v Číne. Máme radi Číňanov a Číňanky, máme radi našich čínskych zamestnancov a zamestnankyne. Páčia sa nám tam obchodné podmienky, ale radi by sme to robili pod inými podmienkami ako doteraz," vyjadril sa. Spor Číny a Google spôsobil kyberútok na internetového giganta, ktorý majú na svedomí pravdepodobne čínski vládni hackeri a hackerky. Google vtedy pohrozil odchodom z Číny, ak nebude môcť poskytovať necenzurované vyhľadávacie služby. Čína na to reagovala chladne a vyhlásila, že ak chce Google odísť, môže. Samotné vedenie Googlu vraj nie je jednotné v názore, či odísť alebo nie. Za to, aby firma trvala na zrušení cenzúry, je spoluzakladateľ firmy Sergej Brin, ktorého rodina zažila cenzúru ešte v bývalom Sovietskom zväze. Súčasný šéf Googlu Eric Schmidt bol od začiatku proti takémuto kroku. Podľa nepotvrdených informácií Google vyšetruje, či v útoku nemohol pomáhať niekto z čínskej pobočky.