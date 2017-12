Zomrel držiteľ Nobelovej ceny Marshall Nirenberg

Americký vedec, ktorý v roku 1968 získal Nobelovu cenu za fyziológiu alebo medicínu za popis genetického kódu, skonal vo veku 82 rokov na rakovinu.

23. jan 2010 o 14:14 SITA

BRATISLAVA. Americký vedec a držiteľ Nobelovej ceny za fyziológiu alebo medicínu Marshall Warren Nirenberg skonal 15. januára vo veku 82 rokov. Príčinou úmrtia bola rakovina. Uviedla to jeho sestra Joan Geiger.

Nirenberg sa narodil 10. apríla 1927 v New Yorku, no neskôr sa spolu s rodičmi presťahoval na Floridu, kde sa začal zaujímať o prírodu. Vyštudoval na University of Florida a následne v roku 1957 získal doktorát z biochémie na University of Michigan. V tom istom roku začal pracovať v National Institutes of Health (NIH) a začal sa venovať štúdiu DNA, RNA a proteínov. V roku 1962 sa stal vedúcim na oddelení biochemickej genetiky NIH a túto pozíciu zastával až do konca svojho života.

V roku 1968 získal spolu s Američanom Robertom W. Holleym a Indom Harom Gobindom Khoranom Nobelovu cenu za fyziológiu alebo medicínu za popis genetického kódu a objasnenie mechanizmu, ktorým riadi syntézu proteínov.

Počas svojho života bol dva razy ženatý. V roku 1961 si vzal biochemičku Perolu Zaltzman, ktorá zomrela v roku 2001. V roku 2005 sa potom zosobášil s Myrnou M. Weissman, ktorá má z predchádzajúceho manželstva štyri deti.