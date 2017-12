Elektronické technické preukazy bude robiť HP

Spoločnosť Hewlett-Packard vyhralo súťaž, ktorú vyhlásilo ministerstvo vnútra. Bola jediným záujemcom o zákazku.

22. jan 2010 o 15:50 SITA

BRATISLAVA. Spoločnosť Hewlett-Packard Slovakia (HP) zabezpečí pre Ministerstvo vnútra SR elektronické služby pre osvedčenie o evidencii vozidla v hodnote 25,39 mil. eur bez DPH. Ako ďalej vyplýva z informácií zverejnených v Úradnom vestníku Európskej únie, ministerstvo zrealizovalo tender formou užšej súťaže, pričom za kritérium na vyhodnotenie ponúk stanovilo najnižšiu cenu.

Ministerstvu bola podľa zverejneného oznamu vo vestníku doručená jedna ponuka. Zákazku bude ministerstvo financovať prostredníctvom Operačného programu Informatizácia spoločnosti a jeho prioritnej osy Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb.

V rámci zmluvy zabezpečí spoločnosť Hewlett-Packard výber vhodnej technológie, jej implementovanie a tiež výmenu osvedčení o evidencii vozidla za nové elektronické osvedčenia.

Zároveň má firma sprístupniť a integrovať služby elektronického osvedčenia vozidla do relevantných systémov, vytvoriť záznam všetkých potrebných údajov o vozidle na elektronickom doklade a umožniť overenie prístupov k službám. Tiež by mala zabezpečiť identifikáciu a autentifikáciu občanov do systému.

