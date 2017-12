BBC sa chystá expandovať do herného sveta

22. jan 2010 o 17:55 Ján Kordoš

Zatiaľ boli oznámené herné adaptácie úspešných relácií ako Top Gear, Doctor Who alebo In the Night Garden. Hry by sa mali objaviť na rôznych herných platformách: od projektov pre Facebook cez hry pre iPhone a konzolové či handheldové tituly. Dá sa predpokladať, že vďaka bohatému portfóliu detských hrdinov budú projekty orientované skôr na nenáročné publikum a konzolu Nintendo Wii či handheld Nintendo DS.

Keby sme si mali vybrať, rozhodne by nás potešila herná adaptácia Červeného trpaslíka. Otázkou ostáva, o aký herný žáner by vôbec malo ísť a či by nešlo o nekorektné pošpinenie legendárneho seriálu.

Zdroj: Kotaku, MCVUK