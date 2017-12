Ľudia zabili množstvo druhov. Keď prišli do Austrálie

Vedci zistili, že obrovské vačkovce, plazy a nelietavé vtáky vyhynuli v Austrálii počas 5000 rokov po príchode ľudí na tento kontinent.

22. jan 2010 o 16:35 SITA

BRATISLAVA. Obrovské vačkovce, plazy a nelietavé vtáky vyhynuli v Austrálii pred približne 42-tisíc rokmi, čo je približne o 12-tisíc rokov skôr než sa doteraz predpokladalo a približne päťtisíc rokov po príchode prvých ľudí na tento kontinent. Je to dôkaz, že práve príchod ľudí bol hlavným dôvodom vyhynutia týchto živočíchov. Zistili to austrálski vedci z University of Adelaide.

Vedci sa rozhodli zistiť, kedy tieto živočíchy vyhynuli po tom, čo sa na nálezisku Cuddie Springs v Novom Južnom Walese opakovane našli fosílie týchto vymretých druhov spolu kamennými nástrojmi prvých ľudí. Sedimenty, v ktorých sa tieto nálezy nachádzali, boli 30-tisíc rokov staré, čo nezodpovedá veku ostatných podobných fosílií nájdených na iných miestach Austrálie.

Tie sú vždy minimálne 42-tisíc rokov staré. Vedci prostredníctvom datovania pomocou uránu a tória zistili, že fosílie živočíchov spred 42-tisíc rokov sa pravdepodobne počas povodne pred 30-tisíc rokmi dostali znova na povrch a následne sa uložili na inom mieste, kde sa nachádzali aj mladšie kamenné nástroje.

Prví ľudia prišli do Austrálie približne pred 47-tisíc rokmi, z čoho vyplýva, že väčšina obrovských vačkovcov, plazov a nelietavých vtákov vyhynula počas nasledujúcich päťtisíc rokov a dôvodom ich vyhynutia bola práve prítomnosť ľudského druhu.