Mimozemšťania v New Yorku. Crysis 2 sa presúva do civilizácie

22. jan 2010 o 15:30

Po prvom Crysis a prídavku Crysis: Warhead, ktoré boli vytvorené špeciálne pre PC sa tvorcovia rozhodli aj kvôli pirátstvu rozšíriť portfólio platforiem. Obálka herného časopisu Playstation: The Official Magazine v marcovom čísle hlása, že mimozemšťania napadli New York. V Crysis 2. Je teda zrejmé, že pokračovanie kvalitnej strieľačky bude umiestnené do amerického veľkomesta.

Dátum vydania presnejšie stanovený nebol. Vieme len, že sa objaví v priebehu fiškálneho roku 2011 (apríl 2010 – marec 2011). Keby sme sa dočkali ešte tento rok, rozhodne by sme neprotestovali. Nanooblek si totiž oblečieme radi znovu.

Zdroj: Shacknews