Just Cause 2 - máme to na háku

Je to už skutočne tak dávno? Vianočná výzdoba hypermarketov stihla párkrát noblesne zažiariť a následne spľasnúť. Pri pohľade na kalendár neveriaco krúti nejeden hráč hlavou. Áno, pôvodné Just Cause vyšlo na jeseň v roku 2006.

22. jan 2010 o 11:35 Ján Kordoš

Je to už skutočne tak dávno? Vianočná výzdoba hypermarketov stihla párkrát noblesne zažiariť a následne spľasnúť. Pri pohľade na kalendár neveriaco krúti nejeden hráč hlavou. Áno, pôvodné Just Cause vyšlo na jeseň v roku 2006, odvtedy sme tu mali množstvo hádok, či ide o perfektnú až božskú hru (samozrejme, že áno) alebo spackaný nápad. Packa, nepacka, bola to zábava a môžeme už len spomínať na výkriky do tmy z diskusií, mnohí sa totiž bavíme dodnes.

Rýchlokurz arkádovej nirvány

Po úspešnej jednotke – viac v našej recenzii a pozrite si i more obrázkov priamo z hrania v galérii – muselo nasledovať pokračovanie. Základná myšlienka je prostá, ťažko sa však kopíruje a vlastne sa o to nik poriadne nepokúsil. Pre neznalcov a lenivcov rýchlokurz: vezmite si Grand Theft Auto a jeho otvorený svet. Spravte z toho arkádu, hoc stále pozerajúc na panáka zozadu, strieľate viac ako o dušu a celé to pôsobí sťa poriadne svalnatý akčný film, v ktorom hlavný hrdina vystrieľa tony nábojov. Alebo dve. Dobre, teraz mestské prostredie nahraďte ostrovom kdesi v Karibiku, veď to poznáte: banánová republika sem, diktátor, ktorého je nutné zvrhnúť tam a čerešničkou na torte je tajný agent vo vašich rukách.



Beháte po vlastných, kropíte všetko olovom, nasadnete do auta, skočíte do lode, stopnete si vrtuľník – a nádherné farbičky tropického ostrova vám vypaľujú oči. Gýčový západ slnka si však nenecháte ujsť. Je to o zábave, nie o realite, duchaplných rozhovoroch, sofistikovaných RPG prvkoch, spravovaní surovín, logických rýchlikoch, krytí sa za prekážky (hlavný hrdina sa nekryje, hlavný hrdina strieľa – Chuck Norris v mladšom vydaní) a podobne. Máte to? Skvelé, teraz si zahrajte pôvodné Just Cause (zoženiete ho za pár drobných) a zistíte, že ste sa k pôvodnej myšlienke nepriblížili. Málokedy sa stane, že za odmenu si recenzent okrem review kópie poctivo kúpi aj predávanú ako poďakovanie vývojárom za snahu.

Tropický raj

Dobre, ukončíme historické okienko, pretože ruka neposedná už siaha po disku s názvom Just Cause v snahe nasať uvoľnenú atmosféru potrebnú k písaniu o pokračovaní. V konečnom dôsledku švédski vývojári Avalanche Studios fungujúci model hrateľnosti príliš nezmenili. Doba pokročila, takže to vyzerá o generáciu krajšie, ale znovu tu máme Rica Rodrigueza a všetku tú arkádovú nirvánu okolo seba. Rico Rodriguez je borec, tajný agent, podobá sa na Banderasa z Desperada, teda až na krátke vlasy - a vôbec, je to hrdina, na ktorom by ste oči nechali a zbožne mu i pollitrák zlatistého moku kúpili. Celý v čiernom, kamenná tvár, poškuľujúc po pekných ženských pozadiach sa snaží o prevrat na ostrove Panau.

Nádherná krajina pripomínajúca raj má za sebou pestrú minulosť. Kolonizátori hneď niekoľkých národností si ju bojom ťahali z rúk a skutočnú vládu bez vplyvu zvonku si užívajú až teraz. Užívajú škrtnúť. Pán najvyšší je totiž tak trochu tyran, tak trochu na demokraciu kaká a Panau tak nepredstavuje raj pre turistov, lež drogových dílerov, priekupníkov zbraní, teroristických organizácií. Keďže v Panau nemajú našich proti teroristickým útokom vycvičených policajtov, posiela americká armáda Rica (vtipné poznámky o zámene jedného písmena za druhé tentoraz vynecháme), ktorý má zvrhnúť vládu vyvolaním nepokojov spoločne s protivládnymi frakciami. Ten to predsa zvládne. Jeden agent sa totiž odmlčal a je pravdepodobné, že sa pridal k vláde s vidinou svetlejších zajtrajškov. S finančnou podporou. Rico stretne starého známeho Sheldona, svojho mentora. A bude zábava.

Ráno na pláži, obed na lyžiach, večer v džungli

Ale inak všetko zostane na oko po starom. Rico behá, Rico skáče, Rico strieľa, Rico používa vozidlá/motorky/lode/lietadlá/vrtuľníky. Lenže všetko bude pestrejšie, príjemnou novinkou bude napríklad Boeing 737. Pripútajte sa, prosím. Panau s rozlohou tisíc kilometrov štvorcových (neveriaci Tomášovia môžu potom pekne krokovať a merať) už nie je skupinou zelených ostrovčekov ako v prvom Just Cause. Hoci to bolo pekné, predsa len je Panau oproti San Esperito bohatším svetom. Nájdete tu všetky podnebné pásma rozložené tak, aby vás prostredie nezačalo nudiť. Znamená to, že z nádhernej pláže zaliatej slnkom sa môžete presunúť do hustej džungle, vo vyšších polohách vás privíta dážď, stúpate vyššie, pribúda snehová pokrývka, začína duť riadny severák a keď sa posnažíte, dôjdete do cez príjemné savany do púšte, kde je sakramentsky horúco. Dynamicky meniace sa počasie spoločne s plynulo posúvajúcim sa denným cyklom vytvára dojem živého sveta. Tak to má byť, najlepšie sa predsa strieľa pri západe slnka s krvavou červenou oblohou na obzore.

V jednotke bolo zopár vecí, ktoré niekomu nevyhovovali. Arkádová hrateľnosť sa nezmení, takže nečakajte inteligentnejších nepriateľov, ktorí by sa kryli, kooperovali alebo proste nebežali oproti vám. Sú ich desiatky a chcú zomrieť, tak si užite desperádovské tango. Akčnejší strih prestreliek sa v jednotke preniesol do ovládania vozidiel. To by malo byť tentoraz omnoho realistickejšie, aj keď simulátor nečakajte. Jednotlivé vozidlá sa od seba budú odlišovať jazdnými vlastnosťami, fyzikálny model už nebude pripomínať jazdenie angličákov po koberci. Nie, že by nám to vadilo, ale krok do záhuby to nie je. Hlavne, že sa tam strieľa, nie?

Tou najdôležitejšou novinkou sa nenápadne stane hák spoločne s padákom. Ale hlavne ten hák. Už minule to bola paráda, keď sme sa mohli zachytiť ktoréhokoľvek dopravného prostriedku, pritiahnuť sa k nemu a slušne poprosiť o konfiškáciu v záujme americkej vlády. Alebo nádherné skoky, plachtenie, preskakovanie z auta na auto či šialené držanie sa za chvost helikoptéry. Jednou rukou. Teraz to bude mať priamy vplyv na hrateľnosť, hoci bláznivé kúsky nezmiznú. Dôležitým a používaným sa stane hák. Veď to, čo nás na Just Cause bavilo, bolo robenie blbostí. Skúmanie krajiny a robenie blbostí. Teraz to bude o úroveň vyššia zábava práve vďaka háku.

Budeš to mať na háku

Najprostejšie bude stopnúť si auto hákom, pritiahnuť sa k nemu. To už poznáme. Tentoraz však využijeme hák aj na vertikálny pohyb. Kto by predsa chodil po schodoch, keď ste za pár sekúnd pri použití háku na streche výškovej budovy? Spider-Man môže v kúte smutne plakať. Tieto radovánky si osvojíme po chvíli a môžeme začať stvárať iné srandičky. Tentoraz totiž nie je problémom pripútať k sebe dva objekty. Uvidíme sochu vládnuceho súdruha, na jeden koniec pripevníme hák, druhý koniec pekne vystrelíme k nárazníku blízko stojaceho vozidla. Keďže fyzikálny engine je v pokročilej forme (žiadne Crysis, ale to nevadí), po stúpnutí na plyn v aute zvrhneme vládcu z jeho piedestálu. Teda aspoň jeho sochu. To je však podobné zákerné a drsné, ako keď ukazujete neslušné výrazy ľuďom tak, aby ich nevideli (viď. Ali G in da House).

Prejdime k hodnotnejším zážitkom. Nepriateľský vrtuľník po vás neférovo strieľa, zatiaľ čo vy beháte po vlastných? Darujte mu menší prívesok v podobe dopravného prostriedku a uvidíte, že jeho pohyb sa značne sťaží a pokým sa vozidlo o niečo zachytí, nádherne vybuchne, ale to by najprv vrtuľník musel zvládať prídavnú záťaž a rozumne manévrovať. Boom a svet je o jedného poletucha chudobnejší. Zábava pokračuje škodoradostným pripevnením plynovej bomby k nepriateľovi. To by nášmu zúfalému chudákovi ešte nevadilo, pohľad plný strachu v jeho tvári uvidíte až v momente, kedy vystrelíte do uzáveru bomby, ozve sa syčanie, bomba vystrelí preč. I s protivníkom. Prvý let býva zdarma. Bez spiatočnej letenky. Takto by sme mohli nájsť mnoho príkladov. Stačí však doplniť, že všetko bude búchať a navyše môžete hák použiť aj priamo na nepriateľa, buď si ho pritiahnuť alebo vyhodiť do vzduchu. Súťaž, kto vydrží strieľaním do tela udržať bezvládne telíčko čo najdlhšie vo vzduchu sa práve začína. Neberte to morbídne, všetko s nadhľadom akčných filmov, v ktorých červená nepotečie. Ide predovšetkým o zábavu a využívanie fyzikálneho modelu, ktorý je aplikovaný na všetko.

Pusa na rozlúčku

Ako vidíte, Just Cause 2 bude znovu zamerané, ako predchodca, predovšetkým na zábavu. Buď si chcete užívať, baviť sa a len tak skúšať krkolomné nezbednosti alebo prahnete po sofistikovanejšej zábave a v tom prípade sa pozrite niekde inde. Herná doba sa ťažko odhaduje. Už prvé Just Cause sa dalo zvládnuť pomerne rýchlo, no nás bavilo (a stále baví) desiatky hodín robiť skopičiny. Postranné misie by tentoraz nemali byť tak zúfalo monotónne (ruku na to, že to nevadilo), príbeh by mal už klasicky naberať na obrátkach a ponúkať vždy inú hrateľnosť. Rico Rodriguez je našim tajným čiernym koňom tejto hernej sezóny. Kto hľadá čistú, akčnú zábavu, nesmie hru prehliadnuť. Škoda len tých neustálych odkladov. Najprv to mali byť Vianoce 2008, potom Vianoce 2009 a teraz 26. marec 2010. Just Cause 2 však už vyzerá byť vo finálnej podobe, takže onedlho zrejme vypukne riadna metelica.