Argentínske mravce kolonizujú Európu

Londýn 20. apríla (TASR) - Asi pred 80 rokmi pricestovalo do Európy na palube lode zopár čiernych pasažierov. Dnes kontrolujú vyše 6000-kilometrové pobrežie Stredozemného mora. Pôvodní európski obyvatelia sú tu prakticky vyhubení.

Reč je o mravcovi argentínskom (Linepithema humile). Zdá sa, že tento druh skutočne vytvoril za tie desaťročia na brehoch Stredozemného mora jednu obrovskú superkolóniu, informovali časopisy Nature a Proceedings of the National Academy of Sciences.

Laurent Keller z univerzity vo švajčiarskom Lausanne robil klasické experimenty s mravcami, ktoré zozbieral na rôznych miestach v Taliansku a Španielsku. Do Petriho misky dal vždy dva mravce a pozoroval, ako sa budú správať.

Jedince z rôznych kolónií by sa za normálnych okolností k sebe správali veľmi agresívne. V tomto prípade to však bolo inak: Argentínske mravce zo Španielska sa k svojim "kolegom" zo severozápadného Talianska správali ako starí známi. Znamená to, že mravce môžu pochádzať z jedného hniezda, ktoré sa rozrástlo na jednu obrovskú kolóniu.

Príčinou tejto vnútrodruhovej znášanlivosti môže byť aj to, že všetky mravce sú spojené s jedinou východiskovou kolóniou, ktorá vznikla v minulom storočí. Genetická podobnosť mravcov v Európe by bola väčšia ako u ich argentínskych príbuzných. Uhľovodíky na kutikule cudzích jedincov by mohli byť pri vzájomnom kontakte interpretované ako signál blízkej príbuznosti a neútočenia.

Kolónie mravcov, včiel a termitov vedci s obľubou nazývajú superorganizmy. S takouto veľkosťou ale nikto nepočítal. Niektorí experti žiadajú vykonať genetické analýzy, aby sa zistila skutočná príbuznosť argentínskych mravcov. Zatiaľ nevieme, či sú časti domnelej superkolónie prepojené systémom tunelov. Absencia vnútrodruhovej agresivity je každopádne výhodou pri šírení tohto druhu.

Argentínske mravce zakladajú kolónie s viacerými kráľovnami, preto sa môžu šíriť teoreticky donekonečna. Aj vo svojej vlasti sa presadzujú veľmi úspešne, ale napriek tomu je tu zachovaná ekologická rovnováha.

Avšak v oblastiach, kam argentínske mravce zavliekla globalizácia sveta - okrem Antarktídy sa vyskytujú na všetkých kontinentoch, spôsobujú argentínske mravce veľké škody v poľnohospodárstve a na budovách. Vytláčajú domáce druhy a tým aj iných účastníkov potravinového reťazca, napríklad jašterice.

V oblastiach južnej Európy, v ktorých dominuje pravdepodobná superkolónia, vytlačili jej jedince miestami viac ako 90 percent domácich druhov. Jediná možnosť, ako efektívne zastaviť túto hrozbu, je dekódovať chemické signály mravcov, ktoré slúžia na komunikáciu.