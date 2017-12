Fico znova podporí SAV, jej vedenie sa spolitizovania neobáva

21. jan 2010

BRATISLAVA. Slovenská vláda chce aj napriek ťažkému finančnému obdobiu intenzívne podporovať vedu, výskum a aktivity Slovenskej akadémie vied (SAV). Premiér Robert Fico dnes oznámil, že vedu plánuje zvýrazniť aj v pôsobení orgánov štátnej správy a zapojiť do nej chce aj súkromný sektor.

Premiér by privítal vytvorenie nového postu štátneho tajomníka pre vedu a výskum na ministerstve školstva. Nezávislého odborníka by do vysokej štátnej funkcie dosadzovali zástupcovia vedeckej a akademickej obce. Novinárom to dnes povedal Fico po stretnutí s vedením Slovenskej akadémie vied (SAV).

Tajomník pre vedu a výskum



"Je to pozícia, ktorá by nemala mať stranícky charakter," priblížil svoju predstavu Fico. Vytvorenie samostatného zástupcu vedy a výskumu by podľa neho prichádzalo do úvahy až po tohtoročných parlamentných voľbách, ktoré by sa mali uskutočniť v lete.

"Sám pochádzam z vedecko-výskumného prostredia, pracoval som na právnickom inštitúte. Viem, aký má význam veda pre Slovensko," vyhlásil po dnešnom stretnutí s predsedom SAV Jaromírom Pastorekom.

Šéf SAV zdôraznil, že išlo o odbornú a apolitickú diskusiu. "On (premiér Fico, pozn. TASR) si nás váži a chce počuť odborný názor. Sú iné inštitúcie, ktoré to budú premieňať na politiku," komentoval Pastorek.

Doplnil, že veda je hybná sila, ktorá by mala určovať smer spoločnosti obzvlášť v časoch krízy. Pripustil, že jej súčasné financovanie nie je podľa očakávania, "ale už prichádzajú iniciatívy".

Podpora encyklopédie a skanzenu



Premiér od SAV čaká na vypracovanie strategického dokumentu vývoja Slovenska do roku 2030. Dávnejšie vyhlásil, že ho nemôžu napísať úradníci na ministerstvách a nemôžu ho vypracovať ani na objednávku nejaké súkromné firmy, ale kvalifikované pracovisko.

Fico prisľúbil akadémii pomoc vo výške 500.000 eur. Peniaze by mali putovať napríklad na archeologický skanzen či nové časti slovenskej encyklopédie Beliana.

"Je to významný, kultúrny a národný počin, každá krajina musí mať svoju vlastnú všeobecnú encyklopédiu," povedal o zatiaľ päťzväzkovej edícii Fico s tým, že každá krajina potrebuje reprezentatívnu publikáciu.

Beliana má mať spolu 14 zväzkov. Dva majú vyjsť v tomto roku. Pastorek zatiaľ jej digitalizáciu nepovažuje za prioritu a niečo, čo treba súriť.

"Kvalitné veci sa rodia dlho, nám ide o kvalitu," povedal o digitalizácii. Zažartoval, že do postele je ísť ľahšie s knihou ako s laptopom.

Premiér očakáva, že Belianu budú mať v kanceláriách aj štátne orgány, úrady či väčšie školy a určite gymnáziá. Encyklopédia je nazvaná podľa významného slovenského polyhistora Mateja Bela. Považuje sa za prvú národnú encyklopédiu s poznatkami z rôznych oblastí Slovenska.