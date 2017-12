Fotografia roka je podvod

Víťazný záber v prestížnej fotografickej súťaži Wildlife Photographer of the Year zrejme vznikol aranžovaním.

22. jan 2010 o 0:00 Tomáš Prokopčák





LONDÝN, BRATISLAVA. Do súťaže prišlo asi 43-tisíc záberov. Vyhrala však fotografia Jose Louisa Rodrigueza, na ktorej vidieť, ako vlk preskakuje bránku. Organizátori súťaže Wildlife Photographer of the Year (WPY), britské BBC Wildlife Magazine a National Natural History Museum, však teraz tvrdia, že fotografia je podvod. Autora snímky preto zo súťaže diskvalifikovali.

Porota sa totiž spätne zhodla, že fotografia je naaranžovaná: teda že na snímke nie je divoký vlk, ale trénované zviera. To je porušením pravidiel súťaže. Rodriguez takéto obvinenie odmietol.

„Porota sa pozrela na množstvo dôkazov a privolala si na pomoc ľudí, čo majú značné skúsenosti s fotografovaním divých zvierat vrátane vlkov,“ povedala BBC Louise Emersonová z úradu WPY. Odborníci si navyše myslia, že na snímke je krotký vlk zo zoologickej záhrady neďaleko Madridu.

V 46-ročnej histórii súťaže sa tak stalo po prvý raz, že nemá svojho víťaza. Rodriguez navyše dostal doživotný zákaz zúčastňovať sa na tejto súťaži.