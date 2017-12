Pätina opýtaných žien: dôvodom rozchodu s partnerom sú hry

21. jan 2010 o 14:00 Ján Kordoš

Zo štúdie vyplýva, že až pätina žien opustila svoich partnerov kvôli hrám a nadmernému používaniu internetu. Približne 80% opýtaných sa vyjadrilo v zmysle, že ich partneri trávia príliš mnoho času s hrami a surfovaní po internete a z toho 70% tvrdí nemilý fakt: napokon sa kvôli tomu pohádajú.

Najčastejšie spomínanou hrou je Call of Duty.

Na druhú stranu trávi podľa 72% mužov nežné pohlavie príliš času na internete, no ako dôvod rozchodu to uvádza len 6/% z nich. Podľa štúdie teda možno povedať, že muži trávia radi voľný čas hraním hier, ženy taktiež využijú nekonečné vody internetu na browsovanie, avšak ako dôvod k hádke to je primárne záležitosť nežného pohlavia.

Napriek tomu treba spomenúť, že sa konečne do herného sveta ponárajú aj ženy a nepovažujú ho (na zhrozenie ženských magazínov) za vymývanie mozgov. Podľa starších prieskumov vlastní až 52% žien prenosnú konzolu Playstation Portable zo všetkých jej užívateľov, 80% hráčok vlastní Nintendo Wii a až 40% hráčov v USA tvoria ženy. Podobne by sme mohli prejsť na PC platformu (46.2% žien), konkrétne hru Guitar Hero (30%) a World of Warcraft pravidelne hráva takmer pol milióna žien.

Zdroj: VG 247,MyVoucherCodes