Vývojári hier pre Facebook sú v kurze

21. jan 2010 o 10:00 Ján Kordoš

V roku 2009 investovali herné spoločnosti a investori raz tak veľký obnos peňazí ako rok predtým – 1.38 miliardy amerických dolárov. Najväčšou investíciou sa stala akvizícia spoločnosti Playfish herným gigantom Electronic Arts za 300 miliónov dolárov. Medzi ďalšie štedré nákupy patrí napríklad zaplatenie čínskeho KongZhong za online vývojársku spoločnosť Dacheng (80 mil. Dolárov), investície ruského Digital Sky Technologies (200 miliónov dolárov do sociálnej siete Facebook a ďalších 180 miliónov priamo herného tímu Zynga).

V roku 2008 došlo len k 34 podobným investíciám, zatiaľ čo minulý rok ich bolo až 87. Virtuálny tovar sa stal horúcou novinkou minulého roku. Záujem ľudí oň rozbehol veľké investície do vývojárskych spoločností, ktoré nepotrebujú až tak veľké finančné zázemie ako pri „veľkých herných projektoch“, no vykazujú vysoký zisk vďaka rôznym virtuálnym menám (ktoré si samozrejme kupujete za reálne peniaze, no väčšinou ide o zanedbateľné čiastky), rôznym spoplatneným bonusom a samozrejme svoju úlohu zohráva aj samotná sociálna sieť. Sú tam predsa všetci a všetci to i hrajú.

Vo štvrtom štvrťroku 2009 dokonca narástla hodnota spoločností zameraných na virtuálny tovar o obdivuhodných 944 miliónov dolárov, čo je dvojnásobok nárastu za celý rok 2008! Ak máte záujem o negatívny názor na míňanie peňazí veľkých spoločností na hry v sociálnej sieti Facebook, prečítajte si tento názor Davida Ederyho, games portfolio manažéra pre XBLA. O fenoméne hrách na Facebooku sme vám dávnejšie priniesli špeciálny článok.

Zdroj: GameInformer