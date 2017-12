New York Times už nebude na internete zadarmo

Vlastník amerického denníka New York Times ohlásil, že od budúceho roka skončí s bezplatným poskytovaním článkov cez internet. Denník sa tak pridá k médiám ako The Financial Times a Wall Street Journal.

21. jan 2010 o 7:25 TASR

NEW YORK. Vlastník prestížneho amerického denníka New York Times v stredu ohlásil, že od budúceho roka skončí s bezplatným poskytovaním článkov cez internet. Denník sa tak pridá k médiám ako The Financial Times a Wall Street Journal, ktoré platbu za články zaviedli už v minulosti. Malý výber článkov bude pre všetkých záujemcov naďalej dostupný zadarmo, ale po prekročení istého počtu prečítaných príspevkov budú čitatelia vyzvaní na platbu. Toto umožní NYTimes.com vytvoriť nový prítok financií a pritom si zachovať obrovské množstvo inzercie, uvádza sa v tlačovom vyhlásení mediálnych vlastníkov spoločnosti New York Times. Predplatitelia papierového vydania denníka budú mať bezplatný prístup ku kompletnému obsahu denníka aj na internete. So zmenami v spoplatňovaní článkov bude súvisieť aj zmena štruktúry stránky. Predplatitelia by mali získať prístup k všetkým aplikáciám aj prostredníctvom ich mobilných zariadení. Tento rok chcú majitelia denníka využiť práve na komplexnú prípravu a oslovenie budúcich predplatiteľov, ktorí doteraz mali prístup k článkom denníka zadarmo. Analytici označili za zvláštne, že New York Times ohlásili túto zmenu v ročnom predstihu. Podľa nich to zrejme súvisí s tým, že majitelia chcú povzbudiť aj ďalšie prestížne denníky k podobnému kroku. O spoplatnení internetových článkov už dlhšie hovorí aj mediálny magnát Ruppert Murdoch, šéf najväčšieho mediálneho konglomerátu na svete News Corp.