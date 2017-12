Najpredávanejšie hry v USA za posledných 15 rokov

Najpredávanejšie hry od roku 1995 v USA 1. Wii Play

2. Guitar Hero III: Legends of Rock

3. Grand Theft Auto: San Andreas

4. Call of Duty: Modern Warfare 2

5. Wii Fit

6. Mario Kart w/ Wheel

7. Call of Duty 4: Modern Warfare

8. Madden NFL '07

9. Call of Duty: World at War

10. Namco Museum Poznámka: v zozname sa vyskytujú iba konzolové a handheldové hry, PC projekty neboli zaradené.