Šéf Activisionu: Naše Spider-Man hry neboli kvalitné

20. jan 2010 o 16:45 Ján Kordoš

Šéf Activisionu, Bobby Kotick, si nás taktiež nezískal slovami o tom, že pokojne zdražili Modern Warfare 2 (a plánujú predávať drahšie ďalšie diely), veď si to podľa neho a analýz i tak ľudia kúpia. Na druhú stranu pri pohľade na ostatných väčších vydavateľov: Electronic Arts, Take Two, THQ, Eidos (momentálne už Square Enix) alebo UbiSoft, ktorým sa nie príliš darí, na tom niečo bude.

Bobby Kotick si pripísal aspoň malé (a takmer bezvýznamné) plus, keď prehlásil, že posledne vydané hry o Spider-Manovi nestáli za nič. Kotick si kydal... povedzme popol... na hlavu dostatočne sebakriticky: „Naše Spider-Man hry nestáli posledných 5 rokov za nič,“ povedal pre Game Informer. „Boli to zlé hry. Boli slabšie hodnotené preto, že neboli dostatočne kvalitné. Odklonili sme sa od toho, čo je Spider-Man. Je to vrhaní pavúčej siete a húpaní sa medzi budovami.“

Je pravdou, že posledne podarenou Spider-Man hrou bol zrejme druhý diel, ktorý sa na trhu objavil v roku 2004. Tretí už len kopíroval nápady z predchodcu. Nasledovali nie príliš podarené kúsky ako Web of Shadows alebo Friend or Foe. Veríme, že tieto slová sa napokon nepretavia len do populistického búchania do pŕs, ale kvalitnejších Spider-Man hier.

