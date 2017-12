Apple rokuje s Microsoftom o nahradení Google v iPhonoch vyhľadávačom Bing

Spoločnosť Apple rokuje s Microsoftom o prípadnom nahradení vyhľadávača Google v telefónoch iPhone vyhľadávačom Microsoftu Bing. Uviedla to dnes na svojej internetovej stránke agentúra Bloomberg.

21. jan 2010 o 14:40 TASR

New York 20. januára (TASR) -

Obe spoločnosti rokujú o tejto možnosti už niekoľko týždňov, pričom sa odvolala na dva nemenované zdroje. Tie zároveň upozornili, že diskusie môžu trvať ešte dlho a nemusia sa skončiť dohodou o výmene vyhľadávača.

Google a Apple boli v minulosti považovaní za partnerov snažiacich sa obmedziť dominanciu softvérového gigantu Microsoft v IT sektore. V poslednom období sa však stali tvrdými konkurentmi na viacerých frontoch ako operačný systém či inteligentné telefóny. Google napríklad pred začiatkom januára predstavil svoj prvý inteligentný telefón Nexus One, ktorý by mal konkurovať práve iPhonu od Apple. A táto spoločnosť zasa kúpila Quattro Wireless, firmu z oblasti mobilnej reklamy. Ak Apple príde s vlastnou technológiou reklamy v inteligentných mobiloch, zasiahne pre zmenu do trhu Google v oblasti internetovej reklamy.

