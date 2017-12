Peter Jackson sa baví viac pri hrách ako filmoch

20. jan 2010 o 16:20 Ján Kordoš

Nevyšlo mu to s prípravou filmu univerza Halo a zdá sa, že tak skoro k nemu ani nepričuchne. Spolupracovať však bude na Spielbergovom Tintinovi a taktiež plánuje do dvoch častí rozdeleného Hobita. To sú však všetko filmové informácie. Nás nesmierne potešilo, že Jackson je hráč telom a dušou.

Voľný čas trávi s videohrami a naposledy vychválil Modern Warfare 2. Dokonca tvrdí, že si hranie užíva viac ako filmy. Pomocou postupujúcej technológie čoraz častejšie pri animovaných sekvenciách a iných scénach využívajú herní tvorcovia filmové techniky, takže si človek pripadá akoby ovládal film. Ďalšia zo známych osobností sa nechala uniesť virtuálnym svetom. Príkladov ako sa zabaviť by sme vedeli nájsť niekoľko, treba si len vedieť vybrať.

Zdroj: Kotaku