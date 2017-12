Predaj videohier v USA v minulom roku klesol

Port Washington 20. januára (TASR) Tržby z predaja videohier a hracích konzol v roku 2009 v USA medziročne klesli o 8 %.

20. jan 2010 TASR

Najvýraznejšie poklesol predaj počítačových hier. Tržby odvetvia sa však vlani v decembri výrazne zlepšili, čo by malo signalizovať finančne úspešnejší štart do tohto roka. Vyplýva to zo správy spoločnosti NPD Group.

Americké tržby z predaja videohier, hracích konzol, softvéru a príslušenstva dosiahli v roku 2009 celkovo 19,66 miliardy USD, čo je o 8 % menej než v roku 2008. Až o 23 % klesol predaj počítačových hier. O 13 % boli v minulom roku nižšie tržby z predaja klasických hracích konzol. Jedinou oblasťou, v ktorej vlani tržby vzrástli, bol predaj prenosných herných zariadení, ktorý sa zvýšil o 6 %.

"Decembrové tržby zlomili všetky rekordy odvetvia a podčiarkli neuveriteľnú hodnotu, ktorú spotrebitelia vidia vo videohrách dokonca aj v čase hospodárskej krízy," uviedol v tlačovej správe prezident Asociácie zábavného softvéru Michael D. Gallagher. Podľa neho je decembrový rekord predzvesťou zvýšenia tržieb v roku 2010, k čomu by mali pomôcť aj premiéry očakávaných hier.

(TASR Mária Ondruchová)