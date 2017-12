Ľudstvo sa blíži k víťazstvu nad maláriou

BRATISLAVA. Vakcína proti malárii by sa mohla dostať na trh už o tri roky. Tvrdí to spoluzakladateľ softvérovej firmy Microsoft Bill Gates, ktorý prostredníctvom svojej nadácie dlhodobo financuje boj proti tomuto ochoreniu.

Gates verí, že maláriu by sa dalo pomocou účinnej vakcíny úplne vyhubiť rovnako ako pravé kiahne. Podľa jeho slov sa v súčasnosti vývoj vakcíny nachádza v poslednej skúšobnej fáze, pričom čiastočne účinná očkovacia látka by mohla byť dostupná počas najbližších troch rokov.

Plne účinná vakcína by sa potom mohla dostať na trh v časovom horizonte piatich až desiatich rokov.

Jeden z najbohatších ľudí na svete, ktorý sa dlhodobo aktívne venuje charitatívnej činnosti, však taktiež odporučil, aby rozvojové krajiny nemíňali finančnú pomoc zo zahraničia len na boj proti klimatickým zmenám. "Klimatické zmeny sú vážnym problémom, na ktorého riešenie je potrebné vynaložiť finančné prostriedky. Tie by však nemali pochádzať z peňazí určených na nákup liekov a vakcín.

Tie okrem toho, že zachraňujú životy ľudí, taktiež prostredníctvom kvalitnejšieho zdravotníctva spomaľujú rast populácie. Ten následne umožní život v dlhodobo udržateľných podmienkach," uviedol Gates.

Informácie priniesol spravodajský portál news.bbc.co.uk.

Povedú bielkoviny k lieku na maláriu?



Vedci objavili skupinu bielkovín, z ktorej by mohol vzniknúť základ účinnej vakcíny proti malárii.

MELBOURNE. Vedci objavili skupinu bielkovín, z ktorej by mohol vzniknúť základ účinnej vakcíny proti malárii. V časopise Public Library of Science Medicine to oznámil štvorčlenný tím Jamesa Beesona z Ústavu Waltera a Elizy Hallovcov pre medicínsky výskum v Melbourne (Austrália). Prvou autorkou článku bola jeho kolegyňa Freya Fowkesová

Je to veľmi vítaný výsledok, lebo v súčasnosti nijaká vakcína proti malárii neexistuje, hoci sa používajú viaceré látky ako profylaktiká. Vakcína by mala zabrániť prepuknutiu krvného štádia malárie, ktoré nasleduje po počiatočnom pečeňovom.

Pol miliardy chorých. Ročne



Malária je nebezpečná infekčná choroba, ktorá sa vyskytuje najmä v trópoch a subtrópoch. Jej najbežnejšiu a najvážnejšiu formu spôsobuje parazitický prvok z druhu Plasmodium falciparum, prenášaný samicami komárov z rodu Anopheles.

Každoročne na ňu celosvetovo ochorie až pol miliardy ľudí, úmrtnosť je však pod jedným percentom. Deväť desatín úmrtí pripadá na subsaharskú Afriku, zväčša ide o malé deti.

Malarické parazity v krvnom štádiu prenikajú do červených krviniek pomocou špecifických bielkovín, ktoré produkujú. V červených krvinkách sa potom rýchlo množia. Krvný obeh tak zaplaví množstvo parazitov, ktoré narušia jeho funkciu.

Proti parazitom



James Beeson s kolegami identifikoval bielkoviny produkované malarickými parazitmi, na ktoré sa viažu ľudské protilátky. Konkrétne tzv. merozoitné povrchové bielkoviny MSP-3 C terminus, MSP-119, (AMA)-1, (GLURP)-R0, MSP-1 N terminus a MSP-1-EGF.

Ukázalo sa, že tieto bielkoviny vyvolávajú dostatočne silnú imunitnú reakciu, aby to ochránilo ľudí pred prepuknutím choroby a môžu sa stať základom vakcíny. Najsilnejšiu imunitnú reakciu vedci zistili pri prvých dvoch zo spomenutých bielkovín.

"Malária obrovsky zaťažuje zdravie ľudí a má aj veľký vplyv na sociálny a ekonomický rozvoj krajín, kde sa trvale vyskytuje. Naliehavo treba vakcíny, ktoré znížia záťaž maláriou a nakoniec ju azda umožnia vykoreniť. Vakcína proti malárii, podnecujúca účinnú imunitnú reakciu proti bielkovinám využívaným parazitom na prienik do červených krviniek, zastaví množenie parazita a zabráni vážnemu ochoreniu," povedal James Beeson.

Práca jeho tímu tiež odhalila, ako málo sa vie o bielkovinách produkovaných malarickým parazitom v krvnom štádiu a ich vhodnosti na využitie vo vývoji vakcíny. "Doposiaľ bolo dobre preskúmaných iba šesť z azda stovky bielkovín malarického parazita v krvnom štádiu choroby," doplnila Freya Fowkesová.

Hlavné zdroje: Public Library of Science Medicine z 19. januára 2010; Komuniké Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research z 18. januára 2010.

TASR