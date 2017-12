Hitom roka budú net tablety a mobilné vyhľadávanie

Rok 2010 bude podľa predpovedí spoločnosti Deloitte v technológiách patriť net tabletom, teda malým prenosným „počítačom do ruky“. V tomto roku by si podľa analýzy spoločnosti malo kúpiť tieto zariadenia desiatky miliónov ľudí.

20. jan 2010 o 8:50 SITA

Analýza Deloitte ich totiž označila za výhodnejšie než inteligentné telefóny (smart phones), ktoré sú na sledovanie videa alebo prehľadávanie informácií na internete malé, alebo notebooky, ktoré sú zas príliš ťažké alebo nákladné.

Na trhu inteligentných telefónov bude v tomto roku zaujímať dominantné postavenie mobilné vyhľadávanie. Do konca roka bude vyhľadávanie jednou z piatich najvyužívanejších aplikácií týchto telefónov. „Prognózy v oblasti telekomunikácií na rok 2010 boli vo veľkej miere ovplyvnené dôsledkami digitalizácie a mobilnými dátami,“ uviedol vedúci skupiny pre technológie, médiá a telekomunikácie (TMT) spoločnosti Deloitte Central Europe Dariusz Nachyla. Ako dodal, vzrastajúci význam vyhľadávania prostredníctvom mobilnej technológie vyvolá pravdepodobne silnú konkurenciu medzi poskytovateľmi vyhľadávacích služieb. „V strednodobom horizonte však tomuto priestoru môže dominovať len jeden alebo dvaja hráči,“ dodal Nachyla.

Deloitte tiež predpokladá, že zo špecializovanej služby mobilného hlasového volania prostredníctvom internetových protokolov (VoIP) sa stane bežný produkt. Podľa očakávaní by do konca roka 2010 mali mať mobilné služby VoIP desiatky miliónov používateľov. „Pokračujúce rozširovanie mobilných VoIP služieb by mohlo spôsobiť zásadný nárast očakávaní v súvislosti s možnosťami mobilných hlasových služieb,“ uviedol partner Deloitte Slovensko zodpovedný za TMT sektor Juan Carlos Garcia. V horizonte troch rokov by mohla hodnota mobilného hlasového volania pomocou internetových protokolov dosiahnuť podľa predpovedí Deloitte globálne 30 mld. USD.

Deloitte predpokladá, že mobilné siete s takmer 600 mil. mobilných širokopásmových pripojení čaká v tomto roku problém preťaženia. Z riešenia tohto problému by mal ťažiť trh hardvéru a softvéru, vrátane technológií na riadenie politiky, kompresie, streamingu a vyrovnávajúcej pamäte. Globálny telekomunikačný sektor sa bude v tomto roku vo významnej miere zaoberať znižovaním emisií CO2. Spoľahlivejšia sieťová technológia by mohla priniesť zníženie emisií, ktoré produkujú tímy údržby. Výrobcovia prístrojov a celé mobilné odvetvie by sa mali snažiť znižovať emisie pomocou takých krokov, ako je vypínanie nabíjačiek alebo zavedenie jednotnej normy pre nabíjačky.