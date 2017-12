Carrier Command: Gaea Mission - zabudnutá klasika v novom kabáte

Na staručké hry sa ťažko zabúda. Milovníkov 8-bitových zážitkov je však stále menej, no medzi samotnými tvorcami sa ich nájde dostatok.

19. jan 2010 o 16:45 Ján Kordoš

Patria medzi nich aj českí Bohemia Interactive Studio, ktorí sa preslávili simulátormi vojny Operation: Flashpoint, ArmA: Armored Assault a Arma 2. Carrier Command z roku 1988 mixoval vtedy dva ťažko zlúčiteľné herné žánre: stratégiu a akciu.

Najnovšia hra od Bohemia Interactive Studio si berie za základ práve tohto, vyše dvadsať rokov starého, herného deduška. Veď ako priznávajú v BIS, Carrier Command ich v mnohom inšpiroval a takto by mu chceli vzdať hold. Carrier Command: Gaea Mission je založený na jednoduchej myšlienke: máte obrovskú lietadlovú loď, s ktorou sa presúvate po ostrovoch a zaberáte ich pod svoju farbu uniformy. Jednoduché len na prvý pohľad. Okrem starania sa o zdroje a výbavu lode máte pod palcom jednotky, vývoj nových technológií a samostatné jednotky, ktoré môžete ovládať.



Všetky screenshoty nájdete v galérii hry

Hra je vložená do už vytvoreného univerza Gaea, v ktorom si to proti sebe rozdajú dve strany: United Earth Coalition predstavuje tých dobrých, bojujúcich proti zoskupeniu Asian Pacific Alliance na planéte Taurus. Tá je zložená z veľkého množstva menších ostrovov, pričom vytvorený svet máte prístupný hneď zo začiatku a predstavuje tak obrovskú plochu k preskúmaniu, na ktorej nie ste viazaní žiadnymi lineárnymi misiami, ale idete tam, kde chcete vy. Strategické presúvanie medzi pevninou bude dôležité, nemáte totiž šancu zvládnuť všetko naraz. Boj na dvoch frontách naraz neprichádza do úvahy, preto na vybojovaných ostrovoch je možné stavať základne, obranné zložky, ale aj továrne či výskumné laboratóriá. Každý z ostrovov bude niečím špecifický, prečo by ste sa oň mali zaujímať. Rozhodovať bude aj strategická poloha. Nie je totiž nič horšie ako zostať bez surovín na nepriateľskom území bez podpory.

Ako už bolo spomenuté, svoju lietadlovú loď budete postupne vylepšovať. Carrier Command: Gaea Mission ponúkne hneď niekoľko druhov jednotiek: letecké, vodné a chýbať nebudú ani pozemné. Odlišnosť jednotlivých strojov či vojakov vám dáva obrovskú voľnosť v plánovaní a taktických manévroch. Umelá inteligencia jednotiek nebude samovražedná, plní vaše príkazy, no niekedy je lepšie presunúť sa priamo na miesto činu: a napríklad chopiť sa kniplu stíhačky či bombardéru, vstúpiť do tanku či vziať si mariňácku pušku a vybaviť si účty s nepriateľom priamo na bojisku tvárou v tvár a nie s ohnutým chrbtom nad strategickou mapou. Bohaté možnosti riešenia situácie berte ako samozrejmosť, veď každý z ostrovov bude iný. Menšia rozloha ostrovov oproti krajine napríklad v Arme vkladá do rúk vývojárov bohaté možností: odlišnosť v podobe podnebného pásma, členitosti terénu, použitej flóry a fauny. Vytvoriť menšie a rôznorodé ostrovy rozhodne osviežia hrateľnosť.

Carrier Command: Gaea Mission je ďalším z megalomanských projektov Bohemia Interactive Studio, no vzhľadom k takmer neexistujúcej konkurencii by tak komplexný titul mohol mnohých zaujať. Primárne náročných hráčov, ktorým nestačí len bežať a strieľať, prípadne posielať desiatky jednotiek na istú smrť, veď si vyrobí ďalšie. Otvorený svet plný ostrovov v mierne futuristickom prevedení ponúka obrovské more možností, kam sa vybrať a čo vykonať. Už teraz si môžete byť istí, že nepôjde o nič jednoduché, čo by ste dohrali za pár hodín. Prenikanie do zložitejších systémov a práve náročnejší manažment mnohých odradí. Carrier Command: Gaea Mission nebude hrou jednoduchou, no ak vás chytí, pôjde o váš vysnívaný projekt, s ktorým možno strávite niekoľko mesiacov. V tom boli tvorcovia z Bohemia Interactive Studio vždy výborní.