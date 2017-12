Za gravitáciu môže jablko

Historka o Newtonovi a padajúcom jablku je možno pravdivá. A šíril ju vedec sám.

BRATISLAVA. Myslelo sa, že to je iba ďalšia populárna legenda. Vraví, že Isaac Newton na teóriu gravitácie prišiel po tom, čo uvidel padať jablko zo stromu k zemi.

Podľa rukopisu, ktorý teraz britská Kráľovská spoločnosť sprístupnila širokej verejnosti v digitálnej podobe, Newton príhodu s jablkom skutočne zažil. V knihe o Newtonovom živote to napísal vedcov súčasník a priateľ William Stukeley, ktorý spomína, ako mu Newton pod jabloňou rozprával, že „som v rovnakej situácii, ako keď mi napadlo uvažovať o gravitácii. Spôsobil to pád jablka, keď som práve nad čímsi uvažoval. Prečo to jablko padlo rovno na zem?“.

Anekdotu o jablku padajúcom zo stromu tak Newton šíril ešte počas vlastného života. Kniha Spomienky na Newtonov život však obsahuje aj ďalšie historky zo života slávnej osobnosti. Napríklad o prototype veterného mlyna, ktorý poháňala myš, či o tom, ako sa vedec pri vedení koňa začítal do knihy a až na vrchu kopca si všimol, že kôň medzičasom ušiel.