V Británii zatkli muža pre vtip na Twitteri

Muža zatkli na základe zákona o terorizme a doživotne mu zakázali vstup na letisko Robina Hooda v meste Doncaster po tom, čo na mikroblogovacej sieti Twitter žartoval, že ho vyhodí ho vzduchu, ak bude mať jeho let meškanie. Informoval o tom denník The Ind

19. jan 2010 o 16:15 (sita)

ependent na svojej webovej stránke.

Paul Chambers to napísal po tom, čo 6. januára hrozilo, že pre sneženie bude meškať jeho let do Írska, ktorý bol naplánovaný na 15. januára. "Letisko Robina Hooda je zatvorené. Máte týždeň a niečo, aby ste to dali dokopy, alebo vyhodím letisko do vzduchu!!," napísal.

Zhruba za týždeň k Chambersovi prišla polícia. "Ako prvé, keď som počul, že je to polícia, mi napadlo, že možno niekto z mojej rodiny mal nehodu," povedal pre The Independent 26-ročný Chambers. "Potom povedali, že ma zatýkajú na základe zákona o terorizme a podali mi papier. Bola to vytlačená stránka z môjho účtu na Twitteri."

Chambers tvrdí, že policajti a policajtky nedokázali pochopiť, že poznámku myslel ako žart. "Musel som im vysvetliť úplne celý Twitter, pretože o ňom ešte nikdy nepočuli. Potom sa ma pýtali na všetko ohľadom môjho rodinného života, ako sa mi darí v práci a ďalšie osobné veci. Hlavný vyšetrovateľ sa stále pýtal: 'Chápete, prečo sa toto deje?' a hovoril: 'Toto je svet, v ktorom žijeme'," popísal Chambers výsluch. Po ňom ho asi na hodinu zadržali v cele. Prepustili ho, no až potom, čo poznámku vymazali z Twitteru.

Polícia ho vypočúvala takmer sedem hodín a prepustila ho na kauciu. Chambersa však v práci dočasne zbavili funkcie a ako tvrdí, doživotne mu zakázali vstup na letisko Robina Hooda. To, či ho obvinia z pokusu o falošný poplach, sa dozvie 11. februára. Medzitým vyšetrovací tím skonfiškoval jeho iPod, laptop a domáci počítač.

Aj keď v USA sa podobné prípady už stali, Chambers je pravdepodobne prvým vo Veľkej Británii, koho zatkli pre poznámku na Twitteri. "Konanie polície je smiešne a naznačuje zúfalstvo v snahe poraziť terorizmus, avšak má vážne následky pre nás všetkých. V demokracii by malo byť právo povedať si navzájom čo chceme nespochybniteľné, dokonca aj na Twitteri," uviedla expertka na súkromie a otázky slobody prejavu Tessa Mayes.

S letiskom Robina Hooda sa denníku nepodarilo spojiť. Hovorca polície potvrdil zatknutie a povedal: "Muž bol zatknutý 13. januára pre poznámky na sociálnej sieti. Bol prepustený na kauciu v očakávaní ďalšieho vyšetrovania".