Japonský telekomunikačný gigant NTT plánuje prepustiť až 17 000 zamestnancov

Tokio 19. apríla (TASR) - Najväčší telekomunikačný podnik sveta, japonský NTT, plánuje do konca marca 2005 prepustiť okolo 17 000 zamestnancov.

NTT oznámil, že tento počet zodpovedá približne 8 % z celkových 216 000 zamestnancov. Prepúšťaním a ďalšími opatreniami sa podnik pokúša opäť dostať do ziskovej zóny. V obchodnom roku 2001/02 NTT dosiahol prevádzkový zisk vo výške 867 miliárd JPY. Do roku 2005 by sa mal zisk zvýšiť na 12,6 bilióna JPY.

(100 JPY = 35,870 SKK)

