Vedci zbabrali správu. Himaláje sa možno netopia

Časť správy IPCC o topiacich sa ľadovcoch v Himalájách z roku 2007 je založená na neoverených informáciách.

19. jan 2010 o 17:18 Tomáš Prokopčák





BRATISLAVA. V roku 2007 vydal Medzivládny panel o klimatických zmenách (IPCC) pri OSN správu, ktorá hovorí, že do roku 2035 by mohli ľadovce v Himalájách úplne zmiznúť.

Ukazuje sa, že tento predpoklad možno nemá opodstatnenie. Problémom je pôvod takéhoto tvrdenia. Na verejnosť sa totiž dostala informácia, že časť správy sa nezakladala na podložených vedeckých informáciách. A bola viac špekuláciou ako faktom.

Rozhovor s vedcom

Problémom výroku o topiacich sa ľadovcov je, že IPCC ho prevzal z článku populárno-vedeckého magazínu New Scientist. Článok však nevychádzal z peer-review vedeckého textu, ale z rozhovoru s indickým vedcom Sydeom Hasnainom z Jawaharal Nehru University v Dillí.

Ten síce vravel o topení sa „strechy sveta" a dátum 2035 zrejme naozaj spomenul, no bol to jeho subjektívny odhad nezaložený na žiadnom serióznom výskume. IPCC však následne v správe uviedol, že riziko, že ľadovce „zmiznú do roku 2035 či nebodaj skôr je veľmi veľké". Panel dokonca hovoril o 90 percentách.

Himaláje, ako vyzerajú z vesmíru.

Na rozpor upozornil novinár Fred Pearce, ktorý bol autorom predmetného rozhovoru s indickým vedcom. IPCC teraz chce spornú pasáž zo svojej správy z roku 2007 vypustiť. Odborníci na Himaláje totiž tvrdia, že ľad v pohorí je príliš hrubý a ak sa aj naozaj topí, do daného dátumu sa úplne neroztopí. Takáto situácia by nastala iba v prípade, ak by sa svet naozaj výrazne oteplil.

Zlé overovanie

Varovanie založené na špekulácii je ďalším problematickým krokom klimatológov. Len nedávno pritom vedecká komunita zápasila so škandálom, ktorý vyvolala pravdepodobne ruská krádež e-mailovej komunikácie britských vedcov z Climatic Research Unit pri britskej University of East Anglia.

Aktuálne nezrovnalosti v správe IPCC tiež naznačujú hlbší problém: nedôsledné overovanie zdrojov, z ktorých jednotlivé časti správy medzivládneho panelu vychádzajú.