Dante's Inferno - choďte do pekla

Býva pravidlom, že po objavení sa hry, ktorá prináša zmeny, originálne prvky, príťažlivé novinky v hrateľnosti, je trh zaplavený kópiami. Často bezduchými, s minimom inovácie, jednoducho kópie.

18. jan 2010 o 16:30 Ján Kordoš

Zopár titulov síce rozvedie pôvodnú myšlienku do dokonalejšieho stavu, ale vlnám kópií a klonov sa málokedy vyhneme. Stačí sa pozrieť na niekoľko familiárnych pomenovaní herných žánrov: doomovky, tombraiderovky a keby to nebolo príliš dlhé, istotne by sme RTS (real-time stratégie) poznali pod heslom commandandconquerovky. Väčšinou sa spomína na priekopnícke hry ako kultové a nájdu adekvátnu konkurenciu. Väčšinou. Len máloktoré akčné RPG si môže hovoriť, že stojí po boku Diabla a taký akčný masaker God of War z Playstationu 2 s Kratosom v hlavnej úlohu stále sedí na krvavom tróne.

Krvavá definícia

Môžete tento herný žáner arkádových rúbaníc považovať za stupídny, v tom prípade ste však s veľkou pravdepodobnosťou God of War vôbec nehrali. Jednoduchý princíp zostal doposiaľ neprekonaný. Hlavného hrdinu vidíme z pohľadu efektne umiestnenej kamery – a čo je podivné, nie je nám z toho zle, neprekáža to pri pohybe a boji, vidíme všetko to, čo je potrebné - čiže nie hrdinove šortky, lež to, kto nás bije po hlave. Hrdina okolo seba mláti, kope, oháňa sa ostrými zbraňami a desiatky nepriateľských panákov padajú. Potoky krvi sa vylievajú z korýt, kombo sa kopí na ďalšie kombo. Sem tam nejaký ten boss, sem tam menšie skákanie, otváranie dverí, minimálne RPG prvky (vyfackáš tisíc panákov, respektíve pozbieraš ich duše a dostaneš tisíc skúseností a tie môžeš investovať do poriadne otcovskej alebo super kopu typu Chuck Norris) – a čo je najlepšie, samotné hranie je zábavné, príťažlivé, pútavé. Vydržíte pri tom sedieť celé popoludnie a nerušene sa presekávate ďalej a ďalej. Máloktorá hra tak pohltí, nálepka 18+ na obale nie je náhodou.



Krvavé kopírovanie

Séria God of War patrí medzi herné klenoty, či sa vám to teda páči alebo nie. Lenže konkurencie schopného soka proti sebe nemá. Heavenly Sword bola podarená akcia, dokonca s príťažlivou slečnou s červenými vlasmi, romantickým príbehom a vyzeralo to viac než sexi. Ale svalnatý boh vojny stále sedí na tróne a napriek tomuto nepríjemnému otrasu je stále jednotkou. Dante's Inferno od Visceral Games (Dead Space, The Godfather) by to skúsiť mohlo. Hoci sú zatiaľ ohlasy na hru skôr vlažné (v drvivej väčšine PS3 fans), nám sa hrateľná verzia viac než páčila, ale výsledný verdikt si necháme na recenziu, predsa len tých niekoľko desiatok minút hrania na odsúdenie alebo vychválenie do nebies nestačí. Nič to však nemení na tom, že Dante's Inferno ide po rovnakej stope ako Dead Space – kopíruje od ostatných a sem tam prispeje vlastnou troškou. Je to zle? Určite nie, tak sa môže vyjadriť iba zaslepení fanúšik konkurencie alebo odporca vydavateľa (a tým je mimochodom Electronic Arts). Ak totiž vývojári preberajú kvalitné nápady a podporia ich dobre známou hrateľnosťou, je to stále kumšt. Vytvoriť skvelú hru, hoc aj kópiu, jednoduché nie je.

Krvavý hrdina

Literárna predloha od Dante Alighieriho, ktorý je len tak mimochodom aj našim svalnatým hrdinom, sa okolo zápletky hry len tak obtrela. Ako základ však poslúžila na výbornú. Hlavná postava, Dante, sa na križiackej výprave stáva úplne iným človekom. Ak sa dá vôbec o ľudskej forme hovoriť. Posledný súboj pri prelievaní krvi vedie proti samotnej Smrti. Tej síce chýba humor sestričky (alebo bračeka?) zo Zemeplochy, no má nádhernú kosu z ľudských lebiek. Dante sa jej postaví a po dlhých minútach poctivého uberania energie po malých kúskoch víťazí a ako suvenír si necháva kosu, s ktorou ho nič dobré nečaká. Po návrate nachádza svoju životnú lásku Beatrice mŕtvu, prisahá, že ju privedie naspäť. A práve tu začína skutočná Danteho putovanie, cesta životnými hriechmi, na ktorej konci možno čaká spasenie.

Krvavé peklo

Treba si uvedomiť jednu vec a vyhnete sa znechuteniu. Dante's Inferno je hra výhradne pre dospelých hráčov a zameraná primárne pre tých, ktorí nebudú ohrňovať nosom nad vytvoreným peklom – a to spôsobom krajne nechutným, vulgárnym a krvavým. Presne takým, akým má peklo v temných myšlienkach byť. Má znechucovať, máme sa ho báť, máme mať pred ním rešpekt. Presne tak to vyzerá v Dante's Inferno. Skôr ako sa teda začnete zdráhať nad surovosťou hry, treba si uvedomiť, že lúky plné rozkvitnutých kvetín a zajačikov hopkajúcich po lesnej čistinke tu asi nenájdete. Takto má vyzerať peklo, útroby deviatich prstencov, ktoré charakterizujú hriechy a taktiež obrovské úrovne, ktorými sa Dante bude musieť prebrodiť krvou a zohavenými torzami tiel. Komu sa to protiví, nech akceptuje, že to nie je hra pre neho.

Krvavá atmosféra

Zahoďme však násilie do kúta, aj keď pomerne podstatne formuje atmosféru. Dante je stroj na zabíjanie. Oháňa sa svojou zbraňou ako skúsený bojovník, amputuje obyčajným nepriateľom končatiny na požiadanie, hlavy sa kotúľajú po podlahe a keď je to potrebné, hrdina si vyskočí a vo vzduchu sa pohrá hneď s niekoľkými pánmi na holenie. V praxi to je však arkádová akcia, kde okolo seba rúbete, sekáte, vytvárate nádherné kombá. To k šťastiu mnohokrát stačí. Nepriateľské vlny sú síce pomerne početné, nebudete však mať problém s orientáciou, pohybom, smerom útočenia – na rozdiel od typicky japonských rúbaníc typu Devil May Cry, Bayonetta, Ninja Blade, Ninja Gaiden a podobne. Hrateľnosť vynikajúco osviežujú spomínané RPG prvky. Nielenže zbierate duše, ale pri špeciálnych atakoch (keď nepriateľa uchopíte), máte možnosť vybrať si, či lapené monštrum zlikvidujete ako dobrý alebo zlý Dante. Podľa toho, ktorým smerom sa uberáte, síce len určujete úroveň vylepšenia daného charakteru (počet duší je neutrálne číslo a je jedno, či investujete tieto kvázi body skúsenosti doľava alebo doprava). Ako zlá postava nepriateľa krvavo roztrháte, pričom mrzkých ukončení pekelného života je hneď niekoľko a záleží aj na tom, či pri vás nie je nejaký dôležitý predmet. Dobrá povaha „len“ vyženie diabla z tela nepriateľov. Neznamená to však, že by po tomto akte ostala čo i len štipka života v telách protivníkov alebo by nedošlo ku krvavej explózii. Minimálne je to efektné a bavilo nás to neustále.

Krvavé ohúrenie

Dva druhy útokov, skok, uchopenie, blok – a stačí to. Ovládanie vám prejde rýchlo do krvi a naučíte sa sady pomerne jednoduchých kombinácii. Na obrazovke prebiehajúce krvavé tango tak máte plne pod palcami, čo sa o mnohých arkádach povedať nedá. Nejde totiž o rýchlosť trieskania do gombíkov na gamepade, ale o správne načasovanie. Z toho prameniaca skvelá a chytľavá zábava dvíhala do nebeských (alebo pekelných) výšin God of War a podobne je na tom Dante's Inferno. Hranie je zábavné, náročnosť zbytočne nefrustruje, no ľahké úseky neradno podceňovať, pretože chvíľa nepozornosti vás môže vyjsť nepríjemne draho. Dojem zo skvelej akcie len tak ľahko nevyprchá a práve to si treba vážiť. Neustále meniace sa, bizarné prostredie je síce navrhnuté tak, aby sme vykračovali len jedinou, lineárnou cestou, no vadiť to bude málokomu. Spracovanie pekla si budeme užívať. Ambientné ozvučenie plné čvachtavých samplov, lámania končatín, výkrikov a úderov dopĺňa vynikajúca hudba zložené z orchestrálnych melódií a chorálov. Nič lepšie si nedokážeme k hre predstaviť.

Nevyhneme sa ani tradičným quick-time eventom (stláčanie vybraných tlačidiel s časovým obmedzením), avšak penalizácia nie je nikdy príliš vážna a na každú akciu máte dostatok času, takže si špeciálne scény aj stihnete vychutnať. Dôležité bude ako dokáže Dante's Inferno udržať hráča. Predsa len je vykonávaná činnosť počas hrania pomerne monotónna. Tými dôležitými aspektmi by mohol byť príbeh, spomínané bizarné prostredie a násilie a nenápadné súboje s bossmi, jazdenie na gigantických kreatúrach. Na každom druhom rohu vás hra musí ohromiť a to sa Dante's Inferno pohodlne darilo. Navyše je vďaka postupnému vylepšovaniu hrdinu znovuhrateľnosť zaručená. Do čoho investujete tvrdo získané duše, je len na vás a výber je rozmanitý, vôbec sa nedá hovoriť len o kopancoch silných a extra silných, ale skutočne špeciálnych úderov. Odomykáte si nové kombá – a to zo strany svetla a temnoty.

Krvavé resumé

Dante's Inferno je stále len kópiou úspešnej série God of War. Avšak úspešnou. A hrateľnou, zábavnou, chytľavou a náležite násilnou a morbídnou. Špecifický herný žáner arkádových akcií dostal poriadnu dávku adrenalínu, až sa možno trochu obávame, aby toho násilia nebolo priveľa a nebolo prehnané. Zatiaľ ide o krvavú ochutnávku, ktorá nám zachutila. Ako dopadne plná verzia, sa dozvieme v polovici februára. Dante's Inferno sa pre Xbox 360 a Playstation 3 objaví na európskom trhu 12. februára.