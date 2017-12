Transplantovali bunky z pupočníkovej krvi

Americkým vedcom sa podarilo namnožiť kmeňové bunky z pupočníkovej krvi bez toho, aby stratili svoj potenciál, a následne ich transplantovali ľuďom.

18. jan 2010 o 13:24 SITA

BRATISLAVA. Americkí vedci z Fred Hutchinson Cancer Research Center v Seattli prvýkrát transplantovali ľuďom kmeňové bunky vyprodukované z pupočníkovej krvi. Tento krok môže v budúcnosti viesť k transplantáciám kostnej drene bez rizika odmietnutia zo strany organizmu.

V súčasnosti sa na liečbu niektorých ochorení ako napríklad leukémie používa transplantácia kostnej drene, počas ktorej dostane pacient kmeňové bunky z kostnej drene vhodného darcu. V mnohých prípadoch sa však nepodarí nájsť vhodného darcu a aj v prípade zhody medzi darcom a prijímateľom existuje riziko odmietnutia. Vedci sa preto zamerali na kmeňové bunky z pupočníkovej krvi, ktoré sa dajú použiť u ktoréhokoľvek pacienta bez rizika reakcie imunitného systému.

Jediným problémom týchto buniek je ich nízky počet, ktorý nestačí na transplantáciu pre dospelého človeka. Odborníci sa preto rozhodli, že by mohli tieto bunky v laboratórnych podmienkach namnožiť. Avšak výsledkom by bolo, že väčšina takto namnožených buniek by neboli kmeňové bunky ale obyčajné krvinky, ktoré už nemajú schopnosť produkovať nové bunky.

Vedcom z Fred Hutchinson Cancer Research Center sa však podarilo modifikovať kmeňové bunky z pupočníkovej krvi tak, aby produkovali iba ďalšie kmeňové bunky. Po úspešných pokusoch na zvieratách sa rozhodli tieto bunky otestovať aj na ľuďoch a z výsledkov publikovaných v časopise Nature Medicine vyplýva, že organizmus tieto bunky prijal rýchlejšie než pôvodné kmeňové bunky z pupočníkovej krvi. Tieto bunky taktiež viac prispeli k obnove kostnej drene pacientov.

Výsledky tohto testu naznačujú, že v budúcnosti by sa už nemuseli hľadať vhodní darcovia na transplantáciu kostnej drene, ale stačilo by namnožiť dostatočné množstvo kmeňových buniek z pupočníkovej krvi.

Informácie priniesol spravodajský portál news.bbc.co.uk.