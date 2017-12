Vedci našli raj na Zemi

V oblasti Ekvádoru sa výskumníkom podarilo objaviť druhy obojživelníkov a plazov, ktoré sa svojimi charakteristikami a jedinečnosťou úplne vymykajú normálu.

17. jan 2010 o 10:34 SITA

BRATISLAVA. Členom vedeckej expedície sa podarilo blízko ekvádorského pobrežia objaviť neuveriteľný prírodný raj, ktorý bol až doteraz úplne nepoznaný a navyše ho obývajú desiatky nových živočíšnych druhov.

Patrí medzi ne najmä had, ktorý požiera slimáky, salamandra, menšia ako guma na ceruzke, a asi 30 typov žiab, ktoré svoje vajíčka nekladú do vody ale do stromov.

Zázračný les v Peru

Expedícia pod vedením organizácie Reptile&Amphibian Ecology International (RAEI) ostala veľmi prekvapená, keď objavila tento nový ekosystém situovaný na hore Cerro Pata de Pájaro. Jedným z najzaujímavejších bol had živiaci sa ulitníkmi - slimákmi. Jeho najbližší príbuzný žije asi o 350 kilometrov ďalej - v Peru. Zviera objavilo 15-ročné dievča, ktoré pomáhalo vedcom pri hľadaní.

Prírodovedcov prekvapili aj žaby, ktoré sa tu našli. Tieto obojživelníky totiž kladú svoje vajíčka do stromov a nie do vody, ako je to u žiab bežné, aby tak žubrienkam umožnili rozvinúť sa. V tomto prípade však nejde o žubrienky ale o mini verziu ich rodičov.

A salamandra, ktorú sa vedcom taktiež podarilo nájsť, je rovnako exemplárny kus. Zviera je také malé, že len ťažko prekoná veľkosť gumy na ceruzke.

Zachrániť pred vyhynutím

Všetka táto nádhera však so sebou prináša aj riziká. "Veľmi sa obávame, že tieto druhy zmiznú ešte skôr, ako sa vede podarí ich opísať," uvádza vedúci expedície Paul S. Hamilton. "Dobrou správou je, že tieto zvieratá tam aj naďalej sú a žijú, preto je ešte čas zachrániť ich pred vyhynutím," dodal výkonný riaditeľ organizácie RAEI Kerry Kriger.

Tropický les je ohrozený pre klčovnie, ťažbu dreva,ako aj poľovanie, navyše by tento ekosystém mohol zničiť aj prudký nárast teplôt.

Informáciu zverejnil internetový portál abc.es.